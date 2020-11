진보적 색채 강화한 바이든 인수위…'소득불평등·환경문제 대응 의지'

바이든 인수위, 차기 정부 정책 방향 조율할 인수위 명단 발표

오바마 정부 인사들 대거 포함

[아시아경제 나주석 기자] 조 바이든 미국 대통령 당선인이 좌측 깜빡이를 켰다. 인수위원회에 민주당 내 진보성향 인사들이 대거 포함됐다. 차기 정부의 빈부격차나 기후변화 문제 대응 정책에 진보 성향의 정책이 반영될 여지가 커졌다.

10일(현지시간) 바이든 당선인 인수위는 새 정부의 정책을 검토할 인수위원 명단을 공개했다. 인수위원회에는 빈부 문제와 관련해 진보 성향의 인사나 노조, 환경보호론자 등이 대거 참여했다. 외신들은 이번 인사에 과거 버락 오바마 대통령 당시 행정부 인사들이 대거 포함됐다고 소개했다.

'에이전시 트랜지션 팀'으로 명명된 이들은 현 행정부와 협의를 거쳐 차기 정부 이양 작업에 나설 계획이다. 중도 성향으로 알려진 바이든 당선인이 인수위에서는 진보적 색채를 강화함에 따라 정책 방향 역시 한층 진보적 성향을 띨 공상이 높아졌다.

외신들은 재무 분야 인수위원들의 성향을 분석한 목표로 하는 투자를 통해 경제 성장을 촉진하기 위해 Fed의 역할을 강조하는 인물들이 포함됐다고 소개했다.

재무 분야에 포함된 메사 바라다란 캘리포니아대 교수는 저소득층의 금융 이용을 높이기 위해 연방준비제도(Fed)가 지원에 나서야 한다는 목소리를 낸 인물이다. 시몬 존슨 MIT 교수는 기초연구 분야에 정부의 재원이 투입되어야 하며, 중소 규모의 도시에 연구시설 등을 지원해야 한다는 생각을 밝혔다.

무역 분야 등에는 미국 최대 노동조합인 산별노조총연맹(AFL-CIO) 출신 인사들이 포함됐다.

은행 규제와 관련해 주목할 만한 인사로 게리 겐슬러 전 의장이 명단에 올랐다. 겐슬러 전 의장은 지난 2009년 금융위기 당시 주요 개혁 정책을 주도했던 인물이다.

환경 분야와 관련해서도 오바마 행정부에서 청정전력개획(CPP)를 마련하는 데 주도적인 역할을 했던 인사들이 포함됐다. 환경보호청(EPA)에서 법률고문을 지냈던 조 고프만 변호사가 인수위에 참여했다. 또한 '어스 저스티스'(Earthjustice)'에서 트럼프 행정부를 상대로 소송을 제기했던 패트리스 심스 변호사도 인수위에 이름을 올렸다.

