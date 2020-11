10월 금융권 가계대출 13조2000억 증가…"계절요인 등 영향"

[아시아경제 김효진 기자] 지난달 금융권 가계대출이 13조원 넘게 증가했다. 추석 연휴 카드결제 수요, 이사철 자금 수요 등 계절요인이 영향을 미쳤다는 분석이다.

금융위원회가 11일 발표한 '2020년 10월중 가계대출 동향'에 따르면 지난달 전 금융권 가계대출은 9월 말 대비 13조2000억원 늘었다. 증가폭은 전월(11조원) 대비로는 2조2000억원, 전년 동월(8조3000억원) 보다는 4조9000억원 확대됐다.

업권별로 보면 은행권 가계대출이 10조6000억원 증가했다. 전월(9조7000억원) 보다 9000억원, 전년동월(7조2000억원) 보다 3조4000억원 더 늘었다.

제2금융권 가계대출은 2조5000억원 증가했다. 전월(1조3000억원) 보다 1조2000억원, 전년동월(1조1000억원) 대비 1조4000억원 증가한 결과다.

대출항목별로 보면 지난달 전 금융권 주담대 증가폭은 7조2000억원으로 전월(7조1000억원) 보다 1000억원, 전년동월(4조원) 대비 3조2000억원 확대됐다. 주담대(전세대출 포함)는 6~8월중 주택매매거래 잔금 수요, 전세가 상승 등의 영향으로 예년 대비 여전히 높았고 전월과 비슷한 수준을 유지했다.

은행권 주담대는 과거 체결된 매매계약 관련 대출, 이미 승인된 집단대출 등으로 6조8000억원 늘어 전월(6조7000억원) 보다 1000억원, 전년동월(4조6000억원) 대비 2조2000억원 확대됐다. 전세자금 대출은 3조원 늘어 전월(3조5000억원) 보다 증가폭이 축소됐다. 제2금융권 주담대는 4000억원 늘었다.

지난달 신용대출을 포함한 기타대출은 6조원 증가했다. 전월(3조9000억원) 보다 2조1000억원, 전년 동월(4조3000억원) 대비로는 1조7000억원 늘었다.

기타대출의 경우 신용대출은 전월에 이어 8월의 급증세가 다소 완화되는 모습을 보이고 있지만 신용대출 이외의 카드대출, 비주택담보대출 등 기타대출 증가폭이 계절적 요인의 영향으로 대됐다.

은행권은 이사철 자금 수요, 추석연휴 카드결제 수요 등으로 3조8000억 증가했다. 전월(3조원) 대비 8000억원, 전년동월(2조5000억원) 대비 1조3000억원 늘었다.

제2금융권도 계절요인의 영향으로 카드대출(여전) 등을 중심으로 2조1000억원 증가했다. 증가폭은 전월(9000억원) 대비 1조2000억원, 전년동월(1조8000억원) 보다 3000억원 확대됐다.

전 금융권 기타대출 중 신용대출만 보면 증가폭은 3조9000억원으로 전월(3조6000억원) 보다 3000억원, 전년동월(2조8000억원) 보다 1조1000억원 확대됐다. 이중 지난달 은행권 신용대출 증가폭은 3조2000억원으로 전월(2조9000억원)에 견줘 3000억원 늘었다. 제2금융권 신용대출은 7000억원이 늘어 전월(8000억원)보다 증가폭이 1000억원 줄었다.

금융위는 "지난달 전 금융권 가계대출은 계절적 요인으로 인해 9월 대비 증가폭이 확대됐지만 월별 증가세는 계절적 요인을 감안할 때 예년과 유사한 흐름"이라며 "종합적으로 판단하면 신용대출의 경우 지난 8월의 급증세(6조3000억원)는 어느 정도 완화되는 모습을 보이고 있는 반면, 전체적인 가계대출 증가세는 지난해에 비해 여전히 높은 수준을 유지하고 있다"고 판단했다.

이어 "통상 4분기는 가계대출 증가폭이 확대되는 시기인 만큼, 금융당국은 가계부채 증가 추이를 면밀히 모니터링하면서 필요시 서민ㆍ소상공인에 미치는 부정적 영향은 최소화하는 범위 내에서 가계부채 연착륙을 위한 관리방안을 마련할 계획"이라고 설명했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr