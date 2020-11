대전 거주 외국인주민 3.4만명…통합지원센터 민간기관 공모

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 지난해 11월 기준 대전에 거주하는 외국인 주민이 3만4000명(을 넘어섰다. 대전시는 이들 주민에게 체계적인 행정서비스를 제공할 통합지원센터 민간위탁 운영기관을 공개모집한다.

시는 외국인 주민 지원과 민간 국제교류 협력에 중심 역할을 담당할 ‘대전시 외국인주민 통합지원센터’ 운영기관을 공모한다고 11일 밝혔다.

외국인주민 통합지원센터는 내년 초 대전 동구 하나은행 대전역전지점에서 개소할 예정이다. 주된 업무는 지역에 거주하는 외국인 주민을 이한 기초생활 적응교육, 법률·생활상담, 편의시설 운영, 자매·우호도시 협력사업, 민간 국제교류 활성화 사업 등이다.

응모자격은 공고일 현재 대전에 주소를 두고 3년 이상 외국인 주민지원 사업 또는 국제교류 협력사업 부문에서 실적이 있는 출자·출연기관, 대학교, 비영리법인·단체 등이다.

시는 평가를 통해 운영기관을 선정한 후 2년간 외국인주민 통합지원센터를 위탁 운영한다.

유득원 시 기획조정실장은 “투명한 절차에 따라 전문성을 갖춘 기관을 선정하고 효율적인 관리·운영이 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr