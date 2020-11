[아시아경제 금보령 기자] 에스트래픽 에스트래픽 234300 | 코스닥 증권정보 현재가 5,380 전일대비 10 등락률 -0.19% 거래량 101,679 전일가 5,390 2020.11.11 14:30 장중(20분지연) 관련기사 에스트래픽, 40억 규모 공급계약 체결[e 공시 눈에 띄네]코스닥-11일[공시+]에스트래픽, 2분기 영업손실 37억원…"해외투자 지속 때문" close 은 'Baku Maintenance Unit 1'과 113억원 규모의 아제르바이잔 M1 고속도로 교통관리 및 CCTV 시스템 구축 계약을 체결했다고 11일 공시했다.

계약금액은 지난해 연결 기준 매출액 대비 14.15%다. 계약기간은 2021년 11월5일까지다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr