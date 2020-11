46살 나이차에도 결혼, 영국-이집트 커플 화제…"진정한 사랑"

영국 81세 할머니와 35세 이집트 남성

SNS로 사랑키워오다 최근 결혼식 올려

[아시아경제 권재희 기자] 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 사랑을 키워오다 결혼까지 한 영국의 81세 할머니와 이집트의 35세 청년의 이야기가 화제다.

11일(현지시간) 영국 현지 매체에 따르면 영국 남서부 서머셋 출신 아이리스 존스(81)와 이집트 카이로에 사는 무함마드 아흐메드 이브라힘(35)은 최근 46살의 나이차이를 극복하고 이집트 카이로에서 결혼식을 올렸다.

이들은 지난해 여름 페이스북을 통해 무신론 탐구 그룹에 참여하며 처음 알게됐다.

이브라힘은 SNS를 통해 처음 사랑을 고백했고 지난해 11월 카이로공항에서 직접 존스 할머니를 보고 자신의 사랑을 확신하게 됐다고 밝혔다.

그는 "존스를 처음 본 순간 매우 긴장됐지만, 진정한 사랑이라고 느꼈다"며 "이런 여성을 알게 돼 너무 운이 좋았다"고 말했다.

용접 일을 하는 이브라힘은 존스가 카이로를 방문한 후 일도 포기하고 그녀와 달콤한 시간을 보냈다고 밝혔다.

존스와의 관계에 대해 돈이나 영국 국적 취득과 같은 다른 목적이 있는것 아니냐는 의혹에 대해 이브라힘은 강력 부인했다.

그는 "존스가 어디에 살건, 얼마나 부자건 상관없다"며 "나는 단지 그녀와 함게 있길 원한다"고 말했다.

이어 "사람들은 내가 잘못된 이유로 그녀를 만난다고 생각한다"며 "영국은 정말 아름다운 곳이고 많은 사람들이 살고싶어하지만 어디에 살지는 결국 존스가 정할 것"이라고 했다.

전직 청소부 출신으로 40여년 전 이혼한 후 혼자 살아온 존스는 현재 22만파운드(약 3억3000만원)의 단층집에 살며, 매주 30만원의 연금과 장애 급여를 받고 있다.

존스는 이브라힘을 만나기 위해 허리띠를 졸라매고 돈을 모은 것으로 알려졌다.

이브라힘은 존스를 집으로 데려가 부모에게 소개시키고 저녁식사를 대접했다. 이브라힘은 존스가 그의 어머니와 좋은 시간을 보냈다고 전했다. 존스는 이브라힘의 어머니보다 20살이나 많다.

그의 어머니도 아들이 행복하다면 그걸로 충분하다며 아들이 진정으로 사랑하는 여성과 함께 지내길 원한다고 전했다.

이브라힘을 만난 후 이슬람으로 개종한 존스는 한 방송에 출연해 "35년간 아무도 나를 거들떠보지 않았는데, 그를 만나고 다시 처녀 시절로 돌아간 느낌이었다"면서 "우리는 격정적으로 사랑한다"며 결혼 소감을 밝혔다.

이브라힘은 "어머니보다 몇십년이나 더 나이가 많은 아내를 갖는다는 게 이상해 보일 수 있지만, 그게 사랑이다"며 "사랑은 사람의 눈을 멀게 하며, 사랑에 빠지면 여성의 나이나 외모는 중요하지 않다"고 말했다.

