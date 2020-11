‘케이팝 VR공연·짬뽕 맛 식별’ 등 대기업 고민 해결 스타트업 탄생한다

8개 과제별 결승전 16일부터 순차적으로 개최

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 오는 16일부터 26일까지 ‘대-스타 해결사 플랫폼’ 1탄 결승전을 순차적으로 개최하고 8개 과제별로 KT, 로레알코리아, SKT등 대기업과 협업할 스타트업을 최종 선발한다고 11일 밝혔다.

대-스타 해결사 플랫폼은 대기업과 스타트업이 문제를 함께 해결하고 서로 다른 역량을 보완하도록 연결하는 새로운 상생협력 정책이다. 이번에 참여하는 수요 기업은 KT, SKT, 로레알코리아, 필립스코리아, LGU+, KBS, 더본코리아, 엘지디스플레이 등 8곳이다.

결승전에서는 ▲실감형 가상현실 서비스 ▲화장품 포장을 위한 플라스틱 대체 친환경 소재 개발 ▲통합 모빌리티 플랫폼 ▲환자 원격 모니터링·인공지능 기반 환자상태 분석 ▲모바일 야구 생동감 극대화 ▲드라마 시청률 예측▲짬뽕 맛 식별 기술▲유기발광다이오드(OLED) 적용 콘텐츠 등 8개 과제에 대한 평가가 진행된다.

특히 오는 16일 서울 종로구 광화문 KT스퀘어에서 열리는 ‘실감형 가상현실 서비스’ 경연에는 결승에 오른 스타트업들이 케이-팝(K-pop) 등 공연·팬미팅의 현장감을 살리는 서비스를 선보일 예정이다. 또 3차원 지리정보체계와 수중 3차원 영상을 활용한 관광 콘텐츠 등도 공개한다.

아울러 18일 서울 강남구 삼성동 다쏘시스템 본사에서 열리는 ‘통합 모빌리티 플랫폼’ 경연에는 6개 스타트업이 ‘SK텔레콤 티맵(T-map) 기반의 교통통합시스템(MaaS)’을 제시한다. 이들은 다쏘시스템이 제공하는 3차원 가상도시 환경에 맞춰 MaaS를 설계해 적용한다. 대중교통, 공유차량, 자전거, 1인용 전동기 등 이동수단을 연결하고 주차장 정보까지 활용해 경로를 제시하는 기업 역량을 두고 평가가 이루어진다고 중기부 측은 설명했다.

공모전에는 총 208개 스타트업이 참여했다. 각 분야 전문가와 수요기업 임직원으로 구성된 평가단이 2단계 평가를 통해 최종 결승 무대에서 기량을 펼칠 43개 스타트업을 엄선했다.

결승전은 기술 시연과 발표를 중심으로 스타트업의 문제해결 능력과 기술력을 평가하고 대기업의 협업 의사를 최우선으로 반영해 최대 3개 스타트업을 선정할 계획이다

최종 선발 기업은 성과공유대회를 통해 시상과 동시에 사업화(1억원), 기술개발(최대 4억원), 기술특례보증(최대 20억원) 등 최대 25억원의 정부지원을 받는다. 아울러 대기업과의 공동사업 추진, 해외 네트워크를 활용한 글로벌 진출의 기회도 함께 얻게 된다.

