"가뜩이나 힘겨운 野 도토리 초라하게" 정청래, 尹 대선 지지 1위…국민의힘 조롱

[아시아경제 강주희 기자] 정청래 더불어민주당 의원은 11일 윤석열 검찰총장이 대선후보 지지율 1위를 기록한 것에 대해 "국민의힘이 사라졌다"고 비꼬았다.

정 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "현직 검찰총장이 대선후보 지지율 1위도 처음이지만, 제1야당 대선후보가 아예 순위에 없다는 것도 처음"이라며 이같이 말했다.

이어 "윤 총장의 국민의힘 대선주자 블로킹 현상은 국민의힘 입장으로서는 사실 미칠 일"이라며 "가뜩이나 힘겨운 도토리 후보들을 더욱 초라하게 만든다. 이번 여론조사에서는 아예 도토리 싹까지 잡초 제거하듯 뿌리째 뽑혀버렸다. 윤 총장 현상에 국민의힘은 웃을 수도 울 수도 없는 일"이라고 분석했다.

그러면서 야권 대선 후보로 거론되는 홍준표 무소속 의원과 안철수 국민의당 대표를 거론하며 "범야권 후보로 된서리 맞으며 시들어가고 있다"고 말했다. 이어 국민의힘을 향해서는 "국민의 눈에서 멀어져만 간다. 갈 길은 바쁜데 해는 저물고 비는 내리고 불빛 없는 산비탈 길을 걷는 나그네 신세"라고 했다.

정 의원은 "윤석열 입장도 마냥 좋아할 일은 아니다"라며 "지지율이 올라갈수록 현미경 검증만 불러올 뿐이다. 정치권에 뛰어들 처지도 못 되고 가족 의혹만 부각되기에 본인도 괴로울 것"이라고 추측했다.

앞서 여론조사기관 한길리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 7일~9일 전국 만 18세 이상 유권자 1022명을 대상으로 '여야 차기 대선후보 지지도'를 조사한 결과, 윤 총장의 지지율은 24.7%로 가장 높게 나타났다.

유력 대권 후보로 거론되어왔던 이낙연 민주당 대표는 22.2%, 이재명 경기지사는 18.4%로 2·3위를 차지했다. 이어 홍준표 무소속 의원(5.6%), 안철수 국민의당 대표(4.2%), 심상정 정의당 대표(3.4%) 순으로 나타났다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr