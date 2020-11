[아시아경제 금보령 기자] 감마누 감마누 192410 | 코스닥 증권정보 현재가 3,035 전일대비 80 등락률 -2.57% 거래량 152,624 전일가 3,115 2020.11.11 13:51 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스닥-21일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일감마누, 주가 5170원.. 전일대비 -17.15% close 는 경영합리화 및 면허 취득 등의 사유로 본점 소재지를 경기 화성시 금곡로에서 화성시 삼성1로로 변경했다고 11일 공시했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr