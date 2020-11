영광군, 5개 마을에 ‘주민 태양광 발전단지’ 조성

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 백수 하사리 일원 약 10만㎡ 부지에 총 사업비 59억 원을 투자, 발전소 인근 5개 마을(상·하사리, 지산리, 약수리, 신성리) 주민들이 직접 참여하는 태양광 발전단지를 조성했다고 11일 밝혔다.

주민 태양광 발전단지는 6.2㎿급 규모이며 발전소에서 생산되는 전력량은 연 8.6GWh로 2000여 가구(가구당 월 350kWh)가 사용할 수 있는 전력량이다.

이로써 발전소 주변 1030세대의 주민들이 안정적인 농외 수익을 창출할 수 있게 됐다.

이는 에너지 전환 사업에 주민들이 직접 참여해 지역주민의 실질적 소득 증대를 이끌고, 정부의 재생에너지 정책 홍보 및 발전사업에 대한 주민수용성 향상에 도움이 될 수 있도록 색다른 사업들을 고안하고자 노력한 군의 결과물이다.

내년에는 국내 최초 공공주도형 2㎿규모의 ‘도민발전소’와 8.4㎿규모의 ‘군민 햇빛 발전소’를 조성, 주주참여를 공모해 1000여 군민들과 개발이익을 공유할 수 있도록 제도를 마련하고 있다.

김준성 군수는 “지역 주민 주도의 발전사업 활성화와 지역 산업 연계방안을 강구해 지역주민과 이익을 공유, 주민소득 증대와 지역경제 활성화에 기여하겠다”고 말했다.

한편, 영광 백수하사리 일원은 영농복합형 풍력 발전 단지(174㎿)와 태양광 발전단지(154㎿)가 조성돼 있는 국내 최대 규모 발전단지로 한국형 그린 뉴딜 선도지역으로 거듭나게 된다.

