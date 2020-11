'KBS 곡괭이 난동' 40대에 징역 3년 구형

검찰 "생방송 중단 등 회복 불가능한 피해 발생시켜"

[아시아경제 유병돈 기자] KBS 라디오 스튜디오 외벽 유리창을 곡괭이로 깨뜨리고 난동을 부린 40대 남성 A씨에게 검찰이 실형을 구형했다.

검찰은 11일 서울남부지법 형사14단독 권영혜 판사 심리로 열린 공판에서 "피고인은 별 이유 없이 범행에 이르렀으며 생방송이 중단되는 등 회복이 불가능한 피해가 발생했다"며 징역 3년을 선고해달라고 요청했다.

A씨 측 변호인은 "공소사실을 모두 인정하고 깊이 반성하고 있다"면서도 "A씨는 2005년께부터 우울증과 편집성 조현병 등으로 치료받아왔지만 증상이 제대로 발현된 적이 없어 가족들이 잘 알지 못하고 있었다"고 말했다.

그러면서 "A씨의 가족들과 지인들이 모두 선처를 요청하고 있으며 가족들이 합세해 A씨의 병환을 잘 치료하겠다고 다짐하고 있는 점 등을 참작해달라"고 했다.

KBS 측은 이날 A씨의 범행으로 파손된 유리 등의 수리비로 책정된 9000만원 상당에 대한 배상명령 신청서를 법원에 제출했다.

A씨는 지난 8월5일 여의도 KBS 본관 앞 공개 라디오 홀 스튜디오 외벽 유리창을 곡괭이로 깨며 라디오 생방송을 방해하고 난동을 부린 혐의를 받는다.

