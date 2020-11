Sh수협은행, 김진균 신임 은행장 취임…"새 역사 써 내려가자"

11일 취임식

2년 임기 시작

[아시아경제 김민영 기자] 11일 취임한 김진균 Sh수협은행장은 “수협은행의 첫 내부출신 은행장이라는 막중한 소임을 부여받고 이 자리에 섰다”며 “우리는 또 다른 역사의 시작점에 서 있다. 우리 함께 수협은행의 새로운 역사를 써 내려가자”고 말했다.

이날 서울 송파구 수협은행 본사에서 열린 취임식에서 김 행장은 취임사를 통해 이같은 포부를 밝혔다.

김 행장은 이어 “첫 내부출신 행장으로 책임은 막중하고 갈 길은 멀다는 ‘임중도원(任重道遠)’의 마음가짐으로 수협은행을 이끌어 나가겠다”고 했다.

또 재임 기간 중 ‘공적자금 상환을 위한 수익창출 기반 확대’, ‘어업인과 회원조합 지원’ 등에 역량을 집중하겠다고 밝혔다.

특히 그는 “수협은행의 사명은 어업인과 회원조합의 지원”이라며 “수산정책자금 적기 공급, 회원조합 지원기능 확대, 상호금융사업과 은행간 협업 등을 중점 추진하겠다”고 강조했다.

이어 ▲조직 효율성과 생산성 제고 ▲수익창출 능력 배가 ▲디지털금융 경쟁력 강화 ▲전사적인 리스크 관리 ▲고객중심체제 구축 ▲노사 관계의 소통과 협력 ▲어업인과 회원조합 지원 등 7가지 중점 추진과제를 제시했다.

아울러 김 행장은 “지난 57년 간 수많은 역경과 위기를 극복하고 오늘에 이르렀다”며 “한층 더 발전한 수협은행을 만들기 위해 모두 힘을 합쳐 저력을 보여주자”고 당부했다.

김 행장은 취임식 이후 본사 임직원들과 일일이 만나며 행장 공식 업무를 시작했다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr