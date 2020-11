포스코1%나눔재단, 창의과학 프로그램 운영

[아시아경제 박소연 기자] 포스코1%나눔재단이 포항과 광양지역 중학생들의 과학교육지원과 진로체험 확대를 위해 '상상이상 사이언스 창의·진로 과학교실'을 12월까지 운영한다.

'상상이상 사이언스 창의·진로 과학교실'은 학생들이 일상생활 속 깊숙이 스며들어 있는 철이라는 금속을 배우고 이와 연관된 과학기술과 지식을 철강 생산 프로세스를 통해 체험할 수 있도록 구성됐다. 또한 고철을 수집하고 재활용하는 활동을 통해 환경의 중요성을 인식시키고, 과학분야 진로 교육을 추가 편성했다.

지난해 포항과 광양지역 6개 중학교, 1학년 500여명을 대상으로 실시한 '상상이상 사이언스 창의·진로 과학교실'은 올해 12개 중학교, 1학년 1872명으로 확대 운영된다.

코로나19로 교육환경이 변화한 올해는 안전과 방역수칙에 맞춰 '1인 1교구'와 온라인 강의 및 앱 게임 방식 프로그램 개발로 학생간 접촉을 최소화하여 과학교육을 안전하게 받을 수 있도록 준비했다.

특히, 올해 추가한 진로탐색 과정은 중학생을 위한 과학분야 진로 교육이 부족하다는 선생님들의 요청으로 만들어 졌으며, 소재 과학 분야의 진로 강연과 진로설계를 위한 적성검사 등으로 학생들은 미래 소재분야 과학자로 꿈을 키울 수 있도록 프로그램을 신규 개발했다.

최근 코로나19로 인해 각 학교 선생님들은 등교 일수 축소와 체험형 교육 프로그램의 부족 등으로 아쉬움을 토로하는 가운데, 참여형 '상상이상 사이언스 창의·진로 과학교실'은 학생들에게 과학의 흥미를 일깨우는 재미있는 교육이 될 것으로 기대된다.

