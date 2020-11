국일그래핀 “그래핀 사업 순차적 진행중”

[아시아경제 유현석 기자] 특수지 전문기업 국일제지 국일제지 078130 | 코스닥 증권정보 현재가 4,865 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,143,501 전일가 4,865 2020.11.11 13:52 장중(20분지연) 관련기사 이산화탄소로 수소, 전기를 생산한다! 시기 적절이번엔 가스공사! 수소, LNG 복합충전소 모델 고속도로 설치!!지금은 AI, 5G, 자율주행도 중요하지만 가장 근본인 자원이 핵심입니다! close 의 자회사 국일그래핀은 진행하고 있는 그래핀 양산화 작업이 순차적으로 진행 중 이라고 11일 밝혔다.

앞서 국일그래핀은 추후 대면적 그래핀을 생산하기 위한 발판으로서 기술력 강화를 위하여 그래핀 연속 증착 장비를 통한 특허 출원을 진행 중이라 밝힌 바 있다. 각각의 특허들은 그래핀 합성시 사용되는 방법으로서 ▲열분해(Thermal CVD) 증착원 및 분급장치를 적용하는 방식, ▲다중 챔버 장치 내에서 여러 단품군을 생산하는 방식, ▲대면적 양산화의 장비설계 및 설비 내에서 증착 응용하는 방식 등 특화된 방식을 적용하여 제조 기술력의 우위를 점하는 부분이다.

국일그래핀 관계자는 “그동안 국일그래핀은 기술력을 바탕으로 특허등록 준비를 꾸준히 해온 상황”이라며 “현재 심사 중에 있는 미국특허 ‘Transfer-Free Method for Producing Graphene Thin Film’에 대해서도 미국특허청의 심사 및 의견에 따라 차질 없이 진행할 것” 이라고 말했다.

그는 “며칠 전 양산화 제품 표준화 및 안정화를 위해 그래핀 시드 없이 대면적의 균일한 그래핀 층을 형성시키는 연구에 성공한 적이 있다”며 “대면적 그래핀 층에서 저항성을 감소시키는 연구를 지속하고 있고 시제품 생산까지는 무리 없이 진행될 것”이라고 덧붙였다.

