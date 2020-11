도미닉 시뇨라 "내년 XM3 HEV 유럽 수출…노사 협력이 핵심"

11일 QM6 부분변경 미디어 시승 행사

시뇨라 "노사 협력 통한 부산공장 경쟁력 확보가 관건"

[아시아경제 우수연 기자]도미닉 시뇨라 르노삼성자동차 사장은 내년 부산공장에서 XM3(수출명 뉴 아르카나) 하이브리드 모델의 수출을 시작할 것이라며 수출 확대 전략을 실현하기 위해서는 노사 협력이 핵심 과제라고 강조했다.

11일 시뇨라 사장은 경기도 가평 청리움에서 열린 QM6 부분변경 미디어 시승회에서 "내년 부산공장에서 뉴 아르카나(수출명)라는 이름으로 친환경 풀 하이브리드(HEV) 모델의 유럽 수출을 시작한다"며 "수출 경쟁력을 확보하기 위해서는 우호적인 노사 관계를 유지하는 것이 가장 핵심적인 키(열쇠)"이라고 말했다.

지난 9월 르노삼성 부산공장은 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) XM3의 유럽 수출 물량 수주를 확정했다. 주력 파워트레인인 1.3ℓ 가솔린 모델은 연내 수출을 개시할 예정이며 HEV 모델은 내년부터 수출된다. 지난해 르노삼성 부산공장은 닛산 로그 수출 물량의 후속 모델을 확보하지 못해 수출 부진을 겪어왔다. 노조가 임금 및 단체협약 협상을 두고 파업을 지속하면서 안정적인 생산을 우려한 르노 본사가 물량 배정을 미뤄왔기 때문이다.

닛산 로그 위탁 생산이 종료된 지난 3월 이후 부산공장은 '수출 절벽'에 직면할 수밖에 없었고 결국 9월이 돼서야 XM3 유럽 수출 물량을 확정할 수 있었다. 연 10만대가 넘었던 르노삼성의 수출은 올해 10월까지 전년대비 75.8% 감소한 1만8355대까지 떨어졌다.

시뇨라 사장은 "프랑스(유럽) 고객 입장에선 한국에서 생산됐다는 이유로 비싸게 제품을 살 이유가 없다"며 부산공장의 경쟁력 강화를 통한 지속적인 수출 물량 확보가 최우선 과제"라고 말했다. 이어 "최근 연임이 결정된 노조 위원장도 현재 업계와 르노삼성의 어려움을 잘 알고 있다고 본다. 대화를 통해 원활하게 협의해 나가길 기대한다"고 덧붙였다.

내년 르노삼성의 판매 전략에 대해서는 한국 시장 점유율 5~6% 수준의 목표를 밝혔다. 주요 제품 라인업들의 신차들이 나온지 얼마 되지 않았고 내수 시장의 전반적인 수요도 안정세를 보이고 있어 내년 하반기부터는 상황이 나아질 것이란 전망이다.

그는 "한국이 전 세계와 비교해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황도 안정적이고 내수 시장 또한 안정적"이라며 "수출도 불확실하지만 낙관적으로 보고있으며 내년 중반 이후부터는 좋아지지 않을까 기대하고 있다"고 말했다.

아울러 태풍 로고 등 르노삼성만의 정체성을 드러내는 차별화 포인트를 강화해나가겠다고 언급하기도 했다. 시뇨라 사장은 "수입차는 르노 뱃지를 달고 부산생산 차종은 태풍 뱃지를 다는 현재의 방식을 고수해 나갈 것"이라며 "(삼성과의 상표권 계약 만료 이후에도) 이같은 정책에는 변화가 없을 것"이라고 말했다.

