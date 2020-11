'2년 주기 임단협' 철회에도…한국GM 노조, 사흘간 또 부분파업

내년에도 기본급 관련 임금협상 하기로

사측 "올해 손익분기점 달성 물건너가"

[아시아경제 김지희 기자] 한국GM이 올해 임금 및 단체협약(임단협) 협상에서 노조에 제시한 '2년 주기 임금협상' 안을 결국 철회했다.

11일 한국GM에 따르면 전날 진행된 2020년 임단협 22차 교섭에서 사측은 매년 진행되는 임금협상을 2년 마다 하자는 앞선 제안을 철회하고 내년에도 임금협상을 진행하자는 입장을 노조에 전달했다. 다만 기본급에 대해서는 올해와 별도로 내년에도 협상에 나서되, 성과급 등은 내년까지 총 700만원을 지급하겠다는 기존 제시안을 유지했다.

이 자리에서 사측은 "(2년 주기 임금협상에 대한) 노조 내 다양한 반대 여론을 이해한다"며 "생산손실 등이 발생하는 상황에서 상호간 이해에 맞는 출구전략을 고민해 내년에도 임금협상을 진행하자"고 밝혔다.

한국GM은 지난 9월 12차 교섭에서 2년 주기의 단협 전 기간을 포괄하는 임금, 성과급 및 단협 교섭의 합의를 이루자고 제안한 바 있다. 당시 사측은 "불안정한 교섭은 미래 투자 실행에 장애요인이 되고, 노사관계의 안정화를 통해 회사의 경영 정상화를 기대할 수 있다"며 올해와 2021년 임금을 포함한 사측 제시안을 내놨다. 특히 이는 국내 완성차 업체로는 처음 2년 주기의 임단협을 추진하는 것으로 업계의 큰 주목을 받기도 했다.

하지만 노조는 이 같은 임금협상은 금속노조 규약에 위배된다며 수용 불가 입장을 전했다. 최근 교섭에서 해당 조항이 핵심 쟁점으로 떠오르자 노조는 2년 주기 임금협상 제안을 철회하지 않을 경우 교섭을 진행하지 않겠다며 강하게 반발했다.

일단 사측은 협상에 속도를 높이기 위해 그간 교섭의 발목을 잡았던 해당 제안을 철회하고 한 발 물러선 것으로 보인다. 최근 노조가 파업을 이어감에 따라 사측도 위기감이 높아진 상황. 지난달 23일 잔업·특근 거부로 투쟁의 깃발을 들어올린 노조는 지난달 30일부터는 닷새간 부분파업을 단행했다. 전날 열린 중앙쟁의대책위원회에서 부분파업을 사흘 연장키로 하면서 총 부분파업 일수는 8일로 늘어나게 됐다. 사측은 계속되는 부분파업 탓에 유동성이 악화했다며 지난 6일 2100억원 규모의 인천 부평공장 투자 계획을 보류하겠다며 노조 압박에 나섰으나 노조는 여전히 요지부동이다.

한국GM은 계속된 파업으로 이미 올해 목표로 삼았던 흑자 전환도 사실상 어려워진 것으로 보고 있다. 이미 상반기 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 생산차질 6만대에 더해, 최근 진행된 쟁의행위에 따른 손해가 1만대가 넘는다. 노조가 투쟁 방침을 고수하고 있는 만큼 생산손실 규모는 앞으로 계속 늘어날 전망이다. 전날 교섭에서 회사는 "생산손실이 발생해 올해 손익분기점 달성이 물 건너갔다고 판단하고 있다"고 언급한 것으로 알려졌다.

문제는 사측이 한 발 양보했음에도 노조가 여전히 강경한 태도를 보이고 있다는 점이다. 전날 교섭에서도 노사는 임금 외에도 인원 충원, 부평공장 미래 계획 등에서 입장차를 나타냈다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr