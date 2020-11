[아시아경제 금보령 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 162,500 전일대비 12,000 등락률 +7.97% 거래량 633,825 전일가 150,500 2020.11.11 13:51 장중(20분지연) 관련기사 이마트, 편의점 테마 상승세에 7.31% ↑이마트, '창립 27주년' 할인 판매…"코세페에 힘 싣는다"날뛰던 金배추 안정세…마트 3사 '예약판매'로 합심 close 는 3분기 연결 기준 영업이익이 전년 동기 대비 30.1% 증가한 1512억원으로 잠정 집계됐다고 11일 공시했다.

같은 기간 매출액은 5조9077억원으로 16.7% 늘었다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr