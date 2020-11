기업銀, 명예의 전당 헌액자로 능원금속공업 회장 선정

제17회 기업인 명예의 전당

[아시아경제 박선미 기자]IBK기업은행은 제17회 기업인 명예의 전당 헌액자로 이광원 능원금속공업 회장을 선정했다고 11일 밝혔다.

기업은행이 2004년부터 시작한 ‘기업인 명예의 전당’은 기업가 정신을 가지고 회사를 초우량 기업으로 성장시켜 국가 경제 발전에 기여한 기업인을 선정한다.

매년 명예의 전당 선정위원회가 기업가정신, 기술력, 재무상황, 사회공헌도 등을 종합적으로 평가해 선정한다. 이번 선정자를 포함해 지금까지 37명이 명예의 전당에 이름을 올렸다.

이 회장은 고객맞춤 고품질?소량 다품종 생산체계를 구축하고 용접이 없는 압착식 동관이음쇠를 국내 최초로 개발하며 능원금속공업을 시장 점유율 세계 5위, 국내 1위의 세계 최대 동관 제조 기업으로 성장시켰다.

기업은행은 서울 을지로 본점 1층 명예의 전당 기념관에 헌액자의 주요 성과와 능원금속공업의 주요 제품을 소개하고 각종 수수료 평생 면제 등 최고 VIP 혜택을 제공한다. 또 해당 회사에는 이 회장의 흉상과 기념비를 세워 임직원과 국내외 바이어에게 헌액자의 기업가 정신을 알릴 계획이다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr