'증거은닉' 김경록 항소심서 "정경심 증인으로 불러달라"

[아시아경제 조성필 기자] 정경심 동양대 교수의 자택 등에서 사모펀드 의혹 관련 증거를 은닉한 혐의로 기소된 증권사 PB 김경록씨가 항소심에서 정 교수를 증인으로 신청했다.

김씨 변호인은 11일 서울중앙지법 형사항소8-1부(부장판사 김예영) 심리로 열린 자신의 항소심 첫 공판에서 "범행 경위와 관련해 피고인의 진술이 맞지 않아 입증이 필요하다"며 이같이 재판부에 요청했다. 재판부는 김씨 측이 제출하는 서류를 검토한 뒤 정 교수의 증인 채택 여부를 결정하기로 했다.

김씨는 지난해 8월 조 전 장관 일가의 사모펀드 투자 의혹 관련 수사가 시작되자 정 교수의 지시를 받고 자택의 개인용 컴퓨터 하드디스크 3개와 동양대 교수실 컴퓨터 1대 등을 숨긴 혐의 등으로 기소돼 1심에서 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 김씨 측은 이날 항소 요지를 통해 "피고인은 단순히 정 교수의 지시에 따라 범행에 소극적으로 가담한 것"이라며 양형 부당을 주장했다.

