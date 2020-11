[2020 사랑받는 공공기관 대상]경영혁신·일자리 창출 등 공정하고 투명하게 평가

조장옥 심사위원장·서강대 경제학과 명예교수 심사평

[아시아경제 장세희 기자]아시아경제신문이 국민으로부터 사랑과 신뢰를 받으려고 노력하는 공공기관ㆍ공기업을 응원하기 위해 제정한 '2020 사랑받는 공공기관 대상(大賞)'이 3회째를 맞았습니다. 이 시상식의 목적은 국민의 편익 및 사회적 가치 실현을 위해 노력하는 공공기관을 발굴해 그 선도적 사례를 사회에 전파함에 있습니다.

궁극적으론 국민 생활의 질 향상을 도모하기 위함입니다. 이러한 공공기관을 선정하기 위해 심사위원단은 크게 두 차례의 평가절차를 거쳤습니다. 첫 번째 단계로 여러 후보들을 대상으로 공적조서를 받아 검증했고, 두 번째 단계로 심사위원단이 수상후보사들에 대한 적합성을 검토했습니다. 국민경제에 상당한 영향을 미치는 공공기관의 경영혁신, 일자리창출, 사회공헌ㆍ고객만족도, 기업평판ㆍ경제기여도 등을 공정하고 투명하게 평가했습니다.

그 결과 한국가스공사가 산업통상자원부 장관상을, 한국해양진흥공사가 해양수산부장관상을, 중소기업기술정보진흥원이 중소기업벤처부장관상을 받게 됐습니다. 가스공사는 친환경 에너지로의 전환, 4차 산업 기술 적용을 통한 혁신성장 동력 창출 등이 높은 평가를 받았습니다.

해양진흥공사는 출범한 지 만 2년임에도 금융ㆍ정책지원을 통한 해운산업 경쟁력 강화에 크게 기여한 공로를 인정받았습니다. 중소기업기술정보진흥원은 중소기업의 혁신성장을 이끄는 노력과 비정규직 해소에 선도적 역할 수행 등 전 부문에서 우수한 성과를 보였습니다. 또 경영혁신 부문에 한국지역난방공사, 사회공헌 부문에 한국산업인력공단이 최우수 공공기관으로 선정됐습니다.

수상 공공기관들은 공통적으로 경영혁신, 일자리창출, 사회적가치 실현, 리더십 등에 역점을 두고 경영효율성을 높이는 데 노력했습니다. 올해 수상자로 선정된 공공기관들은 이번 수상에 만족하지 않고 공공성 및 경영효율성을 높이는 활동을 지속적으로 전개함으로써 어려운 경제환경에 처한 국민에게 새로운 희망을 전해주고, 더 나아가 다른 공공기관 활동의 모범이 돼 새로운 목표와 도전을 주는 신선한 자극제가 되기를 기대합니다.

