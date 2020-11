담양군, 농협 친환경 공공급식센터 준공식 개최

[담양=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 담양군(군수 최형식)은 11일 ‘담양농협 공공급식센터’ 준공식을 개최했다고 밝혔다.

담양농협은 친환경농산물 생산농가 368명, 작목반 13개, 생산자조직 143명과 공급계약을 체결하고 서울시 도농 상생 공공급식, 임산부 꾸러미, 유전자 변형으로부터 안전한 학교급식 등으로 연간 47억 원의 친환경농산물을 대도시에 공급하고 있으나 규모화된 센터의 부재로 체계적인 공급체계 구축에 어려움이 있었다.

이날 준공된 친환경 공공급식 센터는 담양읍 천변리에 위치해 있으며 총 사업비 10억 원을 투입, 연면적 709㎡의 규모로 친환경농산물과 비유전자변형 가공품을 전처리, 집하, 보관할 수 있는 시설과 전시 체험장 등 경쟁력 있는 시설을 갖췄다.

공공급식센터가 지역 친환경농산물 공급주체가 돼 건강하고 믿을 수 있는 먹거리 공급과 그동안 쌀 중심의 친환경농업에서 과채류, 엽채류, 원예작물까지 확대, 지역친환경농업 발전에 큰 역할을 할 것으로 군은 전망했다.

최형식 군수는 “공공급식센터 준공은 지역 친환경농산물의 안정적인 판로 확대에 큰 기여를 할 것으로 기대한다”며 “앞으로도 지역 친환경농업 경쟁력 강화에 최선을 다할 것이다”고 말했다.

