"상사에게 빼빼로 주셨나요" '계륵' 된 빼빼로데이, 직장인들 '스트레스'

직장인 3명 중 1명 '빼빼로데이' 부담

'눈치 보여 어쩔 수 없이' 챙긴다는 반응도

전문가 "현명한 소비자 태도 필요"

[아시아경제 한승곤·김슬기 기자] # 올해 회사에 입사한 20대 직장인 박경민(가명) 씨는 11일 '빼빼로데이'를 맞아 직장 동료들에게 빼빼로를 전했다. 박 씨는 "직장에 들어오고 맞이하는 첫 기념일이라 챙겼지만 한 번 챙기기 시작하면 계속 챙겨야 한다는 친구들의 말을 듣고 고민이 된다"라고 토로했다. 그는 "또 막상 동료들에게 줬더니 기뻐하는 것 같지도 않아 '괜히 줬나?' 하는 생각도 들었다"라고 하소연했다.

오늘(11일) 빼빼로데이를 맞은 가운데 직장 상사나 동료들에게 빼빼로를 줘야 하는지를 두고 고민을 하는 등 스트레스를 받는 직장인들이 있는 것으로 나타났다. 물론 사내 규정 등에 빼빼로를 직원들에게 돌려야 한다는 규칙은 없지만, 일종의 사회생활 범주 안에서 일어나는 고민이다.

서울 소재 직장을 다니는 30대 회사원 김 대리는 "빼빼로가 문제가 아니라 윗사람들에게 주지 않으면 '센스' 없다는 얘기도 나오고 그런 게 참 스트레스다"라고 털어놨다. 이어 "나는 성격 자체가 그런걸 잘 못하는데 그렇다 보니 매년 스트레스를 받는다"고 말했다.

김 대리 고민과 같이 한 설문조사 결과에 따르면 직장인들은 11일 빼빼로데이를 즈음하여 불필요한 지출, 우리 정서에 맞지 않는 기념일 등으로 스트레스를 받는 것으로 나타났다.

지난해 잡코리아가 직장인과 알바생 958명을 대상으로 한 빼빼로데이와 관련된 설문 조사에 따르면 직장인들의 47.5%가 '동료들의 빼빼로를 챙길 것'이라고 답했다. 알바생들의 경우에는 37.3%가 '동료들의 빼빼로를 챙길 것'이라 답했다.

30대 직장인 최민정(가명) 씨는 "칭찬이나 감사함에 인색한 한국의 조직 문화 속에서 이런 'OO데이'라도 챙기면서 동료들 간의 친목을 도모하는 것도 나쁘지 않다고 생각한다. 몇천 원 정도 하는 빼빼로 과자로 인색하게 굴고 싶지 않아 매년 챙기는 편"이라고 말했다.

그러나 한편으로는 빼빼로데이가 부담스럽다는 반응도 있다. 조사 결과 직장인과 알바생 3명 중 1명(30.9%)이 매달 찾아오는 '○○데이'에 동료들을 챙겨야 한다는 부담감을 느끼는 것으로 나타났다. 특히 부담감을 느낀다는 답변은 ▲아르바이트생 그룹(28.1%)보다 ▲직장인 그룹(33.9%)에서 높게 나타났다.

부담을 느끼는 이유는 다양했다. 조사결과에 따르면 빼빼로데이를 챙기는 이유로는 '다들 챙기다 보니 눈치가 보여 어쩔 수 없이(24.0%)','소비를 부추기는 상술일 뿐이다(27.2%)','억지스럽고 우리 정서에 맞지 않는다(9.1%)' 등의 반응을 보이기도 했다.

동료들의 빼빼로를 챙기기 위해 사용하는 비용은 평균 23,600원으로 집계됐다. 이 역시 직장인 그룹(25,600원)이 알바생 그룹(21,200원)보다 4천 원 가량 많았다.

20대 대학생 한지혜(가명) 씨는 "아르바이트를 하면서 겨우겨우 한 달 용돈을 벌어 살고 있는데 이런 기념일이라도 있는 달이면 스트레스가 이만저만이 아니다"라고 토로했다.

한 씨는 "내가 안 챙기면 그만이긴 하지만 같이 일하는 다른 알바생이 점장님에게 빼빼로를 챙기거나 하면 그때부터 눈치가 보이는 것이 사실"이라며 "알바비 몇 푼 되지도 않는데 빼빼로까지 사서 사회생활을 해야 한다는 게 가끔은 이해가 안 된다"라며 분통을 터트렸다.

전문가는 소비자의 현명한 소비가 필요하다고 조언했다.

이은희 인하대 소비자학과 교수는 "자본주의 사회에서 감정을 표현하는 데 있어 물질적인 것으로 표현하는 경우가 많아졌다"라면서도 "기념일에 사는 상품들은 단지 감정을 전달하는 매개체일 뿐이다. 소비자들이 이럴 때 일수록 기념일의 본질을 파악하고 과도한 소비를 하지 않는 것이 중요하다"라고 제언했다.

