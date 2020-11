안동시, 강변 둔치에 '이동 선별진료소' 운영 … 드라이브 스루 방식

고위험시설 종사자·이용자 '코로나19' 전수검사

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 안동시는 최근 수도권 요양병원 등에서 코로나19 확진자가 산발적·지속적으로 발생함에 따라 11일부터 20일까지 고위험시설 종사자와 이용자를 대상으로 코로나19 전수검사를 시행한다고 밝혔다.

검사 대상자는 해당 고위험시설에 노출이 우려되는 종사자, 간병인, 사회복무요원, 운전기사, 노인주간보호센터 이용자 등 직종에 상관없이 모두 포함된다. 노인 요양의료기관, 정신의료기관 등 관련 시설 41개소 2300여명여 타깃이다.

이미 인플루엔자(독감) 예방접종으로 방문자가 많은 보건소로부터 거리를 두고 안전하게 시행하고자, 강변둔치 주차장에 별도의 이동선별진료소를 설치하고, 승차검진(드라이브 스루) 방식으로 검체를 진행한다. 또한 거동이 불편한 이용자가 포함된 시설은 이동 검체팀이 해당 시설을 방문해 검체한다.

권영세 시장은 "앞으로도 필요할 경우 선제적이고 적극적인 검사를 시행하고 보건소에서 운영하는 사각지대 발굴단을 활용해 코로나19의 작은 위험요인도 조기에 파악, 지역감염 차단에 만전을 기하겠다"며 "시민들께서도 최고의 생활백신인 마스크 착용과 사회적 거리두기 등 방역수칙을 철저히 지켜달라"고 당부했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr