울진군, 청소년 인터넷·스마트폰 과의존 예방교육

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 울진군 청소년상담복지센터는 12월7일까지 관내 초·중·고등학생 333명을 대상으로 '인터넷·스마트폰 과의존 예방교육을 실시한다고 11일 밝혔다.

지난 6일부터 시작된 이번 교육은 인터넷 스마트폰 과다 사용시 신체 뇌에 미치는 영향과 유해성을 인식하고, 스마트폰 의존도를 줄이는 대안활동에 대해서 알아보는 등 스마트폰 사용 조절능력 강화활동으로 진행된다.

여성가족부는 매년 전국 학령전환기 학생(초4, 중1, 고1)을 대상으로 인터넷·스마트폰 이용습관 진단 검사를 실시하고 있다. 이 검사에서 '주의사용자군' 이상으로 판정받은 청소년은 청소년상담복지센터에서 개인 및 집단상담 등 맞춤형 치유서비스를 받게 된다.

전찬걸 군수는"올해는 코로나19로 가정 내에서 원격수업이 진행되면서 인터넷과 스마트폰 이용 관련 일상생활에 심각한 장애를 겪는 청소년이 늘었다"며 "지역 청소년들의 인터넷·스마트폰 과의존 해소를 위해 예방부터 사후 관리까지 단계별로 전문적 서비스가 이뤄질 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

