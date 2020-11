경상북도의 최고 '농업장인'은 … 포도명장 유창우·사과명장 신종협

농어업인 대상 11명 선정 … 종합대상에 포항시 서정욱(사과)씨 수상

농정 종합평가 7개 시군 선정…영천시 대상, 상주시·예천군 최우수상

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 올해 최고 농업장인인 '경북 농업명장'에 김천시 유창우씨(포도)와 영천시 신종협(사과)씨를 선정했다. '농정 종합평가'에서는 영천시를 '대상'으로 뽑았다.

11일 경북도청 동락관에서 열린 제25회 농업인의 날 기념식에서 '경북 농어업인 대상'에는 포항시 서상욱씨(사과)를 비롯해 ▲식량생산부문 이재학(구미) ▲친환경농업부문 김병원(예천) ▲과수·화훼부문 권순찬(상주) ▲채소·특작부문 배선호(성주) ▲농수산물수출부문 김형수(상주) ▲농수산 가공·유통부문 박영재(의성) ▲축산부문 장용호(봉화) ▲수산부문 김명기(울진) ▲농어촌공동체활성화부문 신동수(칠곡) ▲여성농업인부문 김숙자(고령)씨 등 11명이 수상했다.

포도명장 유창우씨는 최근 폭발적인 인기를 누리고 있는 샤인머스캣 재배 전문가로, 샤인머스캣 저장기간 증대를 위한 실증실험에 참가해 저장성을 2배 향상하는데 기여한 공로를 인정받았다.

한국농수산대학교 현장교수로 활동하는 사과명장 신종협씨는 높은 토지가격을 상쇄할 수 있는 키 큰 세장(나무폭을 좁힌)방추형 수형을 완성해 착과부위를 늘리고 햇빛 투과율을 향상시켜 생산량을 높인 공로를 인정받았다.

농어업인 대상 부문 '전체 대상'을 수상한 서상욱씨는 사과 '다축재배' 전문가로, 표준화된 12㏊의 대형 사과농장을 운영하며 다양한 품목의 시범재배를 실시해 재배기술을 축적하고 있다. '다축재배'는 나무의 아랫부분에서 가지를 포도처럼 옆으로 뽑아 위로 올리는 기술로, 한 뿌리에서 마치 여러 나무가 자라는 것처럼 만드는 재배 기술이다.

농업 신기술개발 및 전파로 경북 농업발전에 공헌한 우수 농업인을 발굴하기 위해 지난 2002년부터 선발되기 시작한 '경북 농업명장'에는 현재까지 38명이 선정됐다. 농업명장들에게는 인증패와 함께 1000만원 상금이 지급된다.

지역 농어업 및 농어촌 발전에 공한한 우수 농어업인 선발하는 '경북 농어업인 대상'에는 1996년부터 현재까지 254명이 선발됐다.

이날 기념식에는 올해 농업분야 사업성과가 우수하고 지역 농업·농촌 발전을 위해 크게 기여한 7개 시·군이 수상했다. 최고의 영예인 대상에는 영천시, 최우수상에는 상주시·예천군, 우수상에는 김천시·안동시·의성군·청도군이 각각 선정됐다.

대상을 수상한 영천시는 농촌마을 개발사업을 적극 추진해 정주여건을 개선하고 교육·문화·복지시설을 확충해 주민들의 삶의 질을 높이는데 노력해 왔다. 수상 시·군에게는 도지사 표창패와 함께 대상 800만원, 최우수상 500만원, 우수상 300만원의 포상금이 각각 지급됐다.

한편, 이날 우수농업인에 대한 정부포상도 함께 전수됐다. 의성군 김홍길(초원농장)씨가 은탑산업훈장, 예천군 임석종(대한잠사회장)씨가 석탑산업훈장, 경주시 박익환(상평농원)·상주시 이흥규(부흥농장)·예천군 김영경씨(벼 채종포 대죽단지회장)가 각각 산업포장을 수상했다.

이철우 경상북도지사는 농업인의 날 축사를 통해 "든든한 경북 농업인이 있기에 코로나19와 태풍에도 흔들림 없이 자라난 농수산물이 국민의 식탁에 오를 수 있었다"며 "수상자들의 뛰어난 농업기술이 주변 농업인에게 널리 전파되고, 청년농업인들에게 희망의 메신저가 되어달라"고 당부했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr