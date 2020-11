아벨리노랩, 코로나19·독감 동시 진단검사 美 출시

[아시아경제 서소정 기자] 유전자 치료·진단업체 아벨리노랩은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 인플루엔자(독감)를 동시 진단할 수 있는 검사(AvellinoCoV2-Respiratory)를 미국에 출시했다고 11일 밝혔다.

이 검사는 실시간 유전자 증폭(RT-PCR) 방식으로 코로나19와 인플루엔자 A, B, C 바이러스를 동시에 검출할 수 있다. 미국 식품의약국(FDA)으로부터 현지 실험실 표준인증인 클리아(CLIA) 인증을 받았다.

아벨리노랩은 올해 3월부터 코로나19 유전자 검사 60만건을 포함해 총 150만건 이상의 유전자 검사를 시행했다.

회사 측은 24시간 이내에 검사 결과가 의사와 환자들에게 전달되는 검사 시스템을 갖추고 있어서, 캘리포니아주에서 결과보고시간(TAT) 부문 1위를 차지하고 있다고 설명했다.

이진 아벨리노 그룹 회장은 "의료기관은 아벨리노랩의 새로운 코로나19 유전자 진단 검사를 통해 코로나19를 유발하는 바이러스 또는 인플루엔자 바이러스 감염 여부를 한 번에 확인할 수 있다"면서 "의사들이 감염된 환자의 치료 절차와 격리 여부를 확실하게 결정하는데 도움이 될 것”이라고 말했다.

아벨리노랩은 한국인 이진 회장이 2008년 한국에서 창업한 후 2011년 미국 캘리포니아로 본사를 이전했다. 우리나라를 비롯해 일본, 중국, 영국에 법인을 두고 있다.

