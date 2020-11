알리바바 괘씸죄? 中정부 갑자기 반독점 규제

거대 인터넷 플랫폼 독점적 거래 규제 초안 공개

마윈 중국 당국 비판 후 상장 연기 등 압박 계속

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 알리바바그룹 산하 앤트그룹의 기업공개(IPO)가 중단된 상황에서 중국 정부가 알리바바, 텐센트 등 자국 거대 플랫폼 사업자를 대상으로 반독점 규제 지침을 발표해 배경에 관심이 쏠리고 있다.

일본 니혼게이자이신문 등 해외 언론들은 그동안 반독점 규제에 소극적 입장을 보여온 중국 정부의 태도 변화를 긍정 평가했지만, 최근 금융당국이 마윈 알리바바 창업자를 불러들였다는 점에서 의도가 있을 것이라는 관측이 나온다.

11일 중국경영망에 따르면 중국 국가시장관리총국은 전날 거대 인터넷 플랫폼 사업자의 독점적 거래 행위를 규제하겠다는 내용을 담은 지침 초안을 공개했다. 중국 당국이 반독점적 행위에 대해 규제안을 내놓은 것은 이번이 처음이다.

초안에는 불공정 가격, 원가 이하 판매, 한정거래, 차별대우, 끼워팔기(부당거래 조건 부여) 등 법에 저촉되는 구체적인 사례를 명문화했다. 또 플랫폼 사업자가 시장지배력을 남용해 정당한 이유 없이 거래 관계 기업에 '양자택일'을 요구하거나 강요하는 행위에 대해서도 불법에 해당한다고 명시했다.

류쥔하이 인민대 법대 교수는 "이번 초안의 핵심은 거대 인터넷 플랫폼 사업자를 법과 규칙의 범위에 포함시킨 것"이라며 "공정경쟁 시장 질서는 산업진보를 촉진하고 기업 경쟁력을 높이는 데 도움이 될 뿐 아니라 소비자 만족도를 높이는데 큰 도움이 된다"고 말했다.

중국의 이 같은 움직임은 미국과 유럽이 최근 아마존과 페이스북, 구글 등과 같은 거대 플랫폼 사업자를 강도높게 규제하고 있는 상황에서 더욱 주목받고 있다.

주요 외신은 법률 전문가의 말을 인용해 "중국 당국의 거대 기술 기업에 대한 이번 조치는 세계적 추세이며, 거대 플랫폼 사업자의 시장 및 사회 지배력을 억제하기 위한 적극적인 조치"라고 보도했다.

해외 언론들은 중국 당국의 반독점 규제 지침에 높은 점수를 주면서도 도입 배경을 의심하고 있다. 최근 중국 정부에 반기를 든 마윈 등 알리바바그룹 경영진을 겨냥한 조치라는 분석이다.

니혼게이자이는 "알리바바가 거래중인 기업에 경쟁 플랫폼 사업자과 거래하지 않도록 강요하는 불공정한 거래 행태를 중국 정부가 이미 오래전 알고 있었다"면서 반독점 규제 지침 발표 타이밍이 의심을 살 만하다고 보도했다.

이 신문은 또 상장을 불과 이틀 남긴 시점에 앤트그룹 상장이 무기한 연기된 사례를 언급했다. 중국 중앙은행인 인민은행, 증권감독관리위원회, 은행관리감독위원회, 외환관리국 4개 기관은 지난 2일 마윈 등 앤트그룹 최고경영진과 예약면담후 이 같은 결정을 내린 바 있다.

상장 연기 배경과 관련 구체적인 언급이 나오지 않았지만 시장에선 알리바바그룹 창업자이자 앤트그룹 최대 주주인 마윈의 지난달 24일 '와이탄 금융서밋 기조연설이 문제가 됐을 것으로 추정하고 있다.

마윈은 당시 "금융 규제 당국이 혁신을 억누르고 있다"면서 "중국 금융 시스템은 건전성의 문제가 아니라 은행 등 금융기관이 제 역할을 하지 않는 기능 부재가 문제"라고 중국 금융당국을 비판했다.

당시 현장에는 왕치산 국가 부주석, 이강 인민은행장 등 중국의 국가급 지도자와 금융 최고위 당국자들이 대거 참석했던 것으로 알려지고 있다. 마윈이 중국 지도층이 참석한 공개석상에서 중국 금융 당국의 정책 기조를 정면 비판, 괘씸죄에 걸렸다는 게 일반적인 시각이다.

이번 초안은 이달 말까지 외부 의견 수렴후 정식 발효될 예정이다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr