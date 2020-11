美 정부로 확산되는 트럼프 불복‥차기정부 인계 '선긋기'

국방부 연쇄 고위직 경질·사임 이어 국무부 장관 돌발 발언 파장

美 신뢰도 추락·외교안보 공백 우려

정부 버티기 속 트럼프는 내일 공식활동 재개

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 대통령의 대선 결과 불복에 이어 미국 행정부가 차기 정부로의 업무 이양 작업을 사실상 거부하고 있다. 미국 대외정책을 총괄하며 타국에 공정한 선거를 강조해온 마이크 폼페이오 국무부 장관마저 대선 결과를 부인하고 나서 미국의 신뢰도 추락까지 야기할 것이라는 비판이 나오고 있다.

국방부에서는 이틀 사이에 장관에 이어 차관, 차관보 대행, 장관 비서실장 등이 등이 연이어 경질되거나 사임하며 안보 공백마저 우려되고 있다. 새 대통령 취임까지 남은 70여일간 미국 국정의 혼란은 기정사실화되는 모습이다.

10일(현지시간) 전해진 폼페이오 장관의 발언은 워싱턴 정가를 발칵 뒤집어 놓았다. 폼페이오 장관은 이날 열린 기자회견 중 차기 행정부로의 인수인계에 대한 질문에 "2기 트럼프 행정부로의 순조로운 전환이 있을 것"이라고 답했다.

현장에 있던 기자들이 놀랄 정도의 돌발 발언이었다. 미 정부의 외교를 책임지는 수장이 조 바이든 대통령 당선인의 승리를 인정하지 않은 것이기 때문이다.

폼페이오 장관은 노골적으로 트럼프 대통령을 두둔했다. 그는 "미국 선거에서 집계될 표가 여전히 남아 있다. 법적으로 유효한 표를 개표해야 한다"며 우편투표를 부정하는 트럼프 대통령의 입장에 섰다. AFP 통신은 폼페이오 장관이 바이든 당선인 팀과 접촉하고 있느냐는 질문에는 짜증스러운 태도를 보였다고 전했다.

그는 다만 "세계는 미국에서 어떤 전환 과정도 순조로울 것이라는 확신을 가져야 한다"며 내년 1월20일 대통령 취임과 함께 국무부가 제 기능을 하는 데 필요한 인수인계는 성공적으로 진행될 것이라며 국무부 업무의 공백은 없을 것이라며 상황을 무마하려 했다.

이날 폼페이오 장관의 발언은 기자들의 빈축을 샀다. 그는 선거 사기가 있었다는 트럼프 대통령의 검증되지 않은 주장이 다른 국가의 선고 공정성을 강조해온 미국의 신뢰를 손상시키는 것 아니냐는 질문에는 "터무니없다. 그런 질문 자체가 터무니없다는 것을 알면서도 질문을 하고 있다"고 신경질적 반응을 보였다.

이에 대해 뉴욕타임스, AP 등 미 언론은 일제히 폼페이오 장관이 대선 결과를 무시했다고 평했다. 온라인 매체 악시오스는 폼페이오 장관이 '법적으로 유효한 투표'라는 표현을 쓰며 트럼프 대통령의 우편투표는 사기라는 프레임에 동조하는 모습을 보였다고 비판했다. 행정부 전반에 퍼진 선거 결과 부인에 대한 인식이 폼페이오 장관의 발언을 통해 확연히 드러난 셈이 됐다.

폼페이오 장관은 이날 저녁 폭스뉴스와의 인터뷰에서도 같은 입장을 유지했다. 그는 '2기 트럼프 정부로의 전환이 진심이냐'라는 질문에 여전히 기존 입장을 고수했다. 폼페이오 장관은 "전환은 순조롭게 이뤄질 것이며 모든 투표가 이뤄졌을 국민의 궁극적 선택을 볼 수 있다"고 답했다.

폼페이오 장관의 발언이 일파만파의 파장을 일으키자 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 "폼페이오 장관, 바이든이 이겼다. 그는 선거에서 이겼다. 이제 (다음 단계로) 넘어가자. 이 나라를 하나로 모으고 일을 끝내자"고 말했다. 민주당 소속 엘리어트 엥겔 하원 외교위원장은 성명을 통해 "미 행정부는 근거 없는 주장을 그만해야 한다. 국무부는 당장 차기 정부로의 인계 작업을 시작해야 한다고 목소리를 높였다.

한편 트럼프 대통령은 대선 패배 이후 처음으로 외부 공식 행보에 나선다. 트럼프 대통령과 부인 멜라니아 여사는 11일 재향군인의 날을 맞아 워싱턴DC 인근의 버지니아주에 위치한 알링턴 국립묘지를 방문할 예정이다. 트럼프 대통령은 이 행사에서도 선거 불복에 대한 입장을 강조할 가능성이 큰 상황이다.

트럼프 대통령은 바이든의 당선이 확정된 후에는 공식 석상에 모습을 드러내지 않아 왔다. 그럼에도 트럼프 대통령은 마크 에스퍼 국방부 장관을 트윗으로 경질하며 정권 막판 안보 분야 혼선을 자초하고 있다.

국방부에서는 이날도 세명의 고위급 관료가 추가로 사임했다. 제임스 앤더슨 정책담당 차관 직무대행, 조셉 커넌 정보담당 차관, 에스퍼 장관의 비서실장인 젠 스튜어트 등이다. 미 언론들은 이들이 사임한 것인지 해임당한 것인지는 불명확하다고 일제히 전했다.

앤더슨 차관대행 자리는 트럼프 충성파 인사인 엔서니 테이타 차관보가 차지했다. 미 언론들은 그가 버락 오바마 전 대통령을 '테러 지도자'라고 언급한 음모론 신봉자라고 전하며 우려를 표했다.

백악관이 비협조 지시 속에 차기 정부 인수위 지원을 담당하는 연방조달청도 바이든 당선인을 인정하지 않으며 지원을 미루고 있다. 민주당과 인수위 측은 연방조달청의 즉각적 지원을 요구하고 있지만 연방 조달청의 입장은 바뀌지 않고 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr