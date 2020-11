불확실성 커지는 美 정권이양 '혼돈의 70일'

폼페이오 "2기 트럼프 정부에 순조롭게 이양" 발언 파문

바이든 "당황스럽다"‥정권인수 지장 없을 것 강조

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 대통령 선거 당선인이 확정된 지 나흘째에 접어들었지만 도널드 트럼프 미국 대통령은 여전히 선거 결과에 승복할 뜻을 밝히지 않고 있다. 마이크 폼페이오 미 국무부 장관이 2기 트럼프 행정부로 전환될 것이라며 정권인수작업에 부정적 입장을 표명하면서 내년 1월 취임식까지 불확실로 가득 찬 전례 없는 정권이양기가 이어질 것이라는 우려가 나온다.

10일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등 현지 언론에 따르면 폼페이오 장관은 이날 기자회견에서 '바이든 인수위에 협조할 것이냐'는 질문에 "트럼프 정부 2기로 순조롭게 전환할 것"이라고 답했다. 미 행정부 핵심 관료의 이 같은 발언은 선거 결과를 부정한다는 정부 내 입장이 더욱 확실해졌다는 것을 뜻한다. NYT는 그의 발언을 "정부 관료의 저항"이라고 표현했다.

조 바이든 대통령 당선인도 트럼프 행정부의 선거 결과 불복에 초조해하는 모습이다. 그는 이날 델라웨어주 윌밍턴에서 가진 기자회견에서 트럼프 대통령의 선거 결과 승복 부인에 대해 "당황스럽다"고 평했다. 이어 "그것은 (트럼프) 대통령 유산에 도움이 되지 않을 것"이라고 덧붙였다. 바이든 당선인은 트럼프 대통령이 지켜보고 있을 것이라면서 "대통령님, 나는 당신과 대화하기를 고대한다"고 말하기도 했다.

특히 폼페이오 장관 발언에 대해선 불쾌한 반응을 보였다. 바이든 당선인은 "(트럼프)대통령이나 폼페이오 국무장관의 주장에 대한 어떤 증거도 없다"면서 "그냥 우리 방식대로 진행하겠다. 그가 패배를 인정했어도 바뀌는 건 없다"고 말했다. 바이든 당선인은 정권인수에 큰 문제는 없다고 했지만 현 행정부가 노골적으로 불복을 표명하고 있어 내년 1월 취임식까지 정권 이양이 순탄하지 않을 것이라는 우려도 커지고 있다.

바이든 당선인은 다만 추수감사절(오는 26일)까지 일부 장관 예정자 명단을 발표할 수 있길 바란다고 언급했다. 이날 바이든 인수위는 정권인수를 진행할 인사들의 명단도 발표했다.

