창원시, 강소기업 육성 위해 발 벗고 나섰다.

[아시아경제 영남취재본부 민도식 기자] 경남 창원시가 한국자산관리공사(캠코)와 손을 잡고 강소기업 육성을 위해 나섰다.

창원시는 캠코와 창원 강소연구개발특구(이하 강소특구) 기업입주공간 위탁개발 협약을 했다고 11일 밝혔다.

정부는 지난해 6월 한국전기연구원과 창원국가산업단지 확장구역을 강소특구로 지정했다.

그러나 기업이 입주할 공간이 부족해 연구소기업, 창업기업 등 혁신기업 유치와 설립에 어려움이 있다.

두 기관은 한국전기연구원 근처 성산구 성주동 179번지 시유지에 2023년 하반기 준공을 목표로 지하 2층 지상 1층, 연면적 1만4000㎡ 규모 건물을 신축한다.

이 건물에는 연구소기업, 창업기업, 창업보육 스튜디오, 시제품 제작 등 지원시설이 입주한다.

캠코는 사업비 370억원 전액을 조달하고 건물 준공 후 30년 동안 임대관리를 맡는다. 창원시는 30년 동안 임대료 등 건물에서 발생한 수익으로 캠코가 부담한 사업비를 상환한다.

허성무 창원시장은 “창원 강소특구 기업입주공간 마련으로 연구소기업 등 입주기업에 대한 체계적인 지원과 더불어 스타트업을 발굴·육성으로 대기업과 중소기업이 상생하고 산업 간 융합할 수 있는 R&D 혁신 생태계가 조성될 것으로 기대한다”고 말했다.

