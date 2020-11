부산교육청, 2021년도 예산안 4조5899억원 편성

올해보다 160억원(0.3%) 감소 예산안 시의회 제출

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 내년도 부산 교육예산이 4조5899억원으로 편성된 것으로 나타났다.

부산시교육청(교육감 김석준)은 올해보다 160억원(0.3%) 감소한 4조5899억원 규모의 ‘2021년도 부산광역시 교육비특별회계 예산안’을 편성해 부산시의회에 제출했다고 11일 밝혔다.

2021년도 예산안은 코로나19 극복을 위해 민생안정 지원, 학력 격차 해소를 위한 기초학력 지원, 원격수업 내실화, 학교방역 강화에 중점을 뒀다.

민생안정 지원을 위해 총 3680억원을 편성했다. 고등학교 무상교육(1207억원)과 무상급식(2025억원)을 모든 학년으로 확대해 무상교육을 완성한다는 계획이다.

중학교 신입생 교복(78억원)과 수학여행비를 모든 초·중·고로 확대(211억원) 지원하는 등 코로나19로 어려움을 겪고 있는 가계 부담을 경감하도록 했다.

올해 코로나19로 수학여행이 취소돼 경비지원 혜택을 받지 못한 중학교 2학년과 고등학교 2학년 학생에게도 내년에 159억원을 추가 편성해 지원키로 했다.

장기간 원격수업으로 인한 학력 저하와 학력 격차 해소를 위해 기초학력 안전망 강화에 23억원을 편성했다.

모든 학생의 평등한 출발선 보장과 맞춤형 성장을 돕기 위해 다깨침 프로젝트(5억원), 두드림학교 운영(7억원), 아이세움 학습 동행(2억원) 등을 통해 개별 학생의 학습관리를 단계적으로 지원한다.

포스트코로나에 대비해 교육환경 변화에 대응한 수업 혁신과 원격수업 내실화를 위해 571억원을 편성했다.

온·오프라인 학습을 연결하는 디지털 학습 환경 조성과 미래형 교육을 실현하기 위한 ‘부산형 블렌디드 러닝 활성화 사업’에 556억원을 투입한다.

온·오프라인 혼합형 수업이 성공적으로 정착될 수 있도록 교수학습 지원 플랫폼 운영에도 15억원이 투입된다.

감염병 대응을 위한 학교방역 강화에 85억원을 편성했다. 각 학교에 방역물품 및 소독비(83억원)를 지원하고, 감염병 확산을 조기에 차단하기 위한 학교 감염병 예방·대응체계를 구축(2억원)한다.

주요 세출예산안은 인건비, 학교운영비 및 기관운영비 등 경직성 경비가 전체 예산액의 69.1%인 3조1697억원을 차지한다.

인건비는 기본급 0.9% 인상분을 반영하고, 어려운 재정여건을 고려해 기관운영비와 공무원 출장여비를 전년대비 90% 수준으로 감액 편성하는 등 경상경비를 절감했다.

학생을 위한 직접교육비에 해당하는 교육사업비는 올해 8347억원보다 11.7%(997억원) 많은 9323억원을 편성했다.

주요 정책방향으로는 첫째, 미래를 준비하는 창의융합 교육을 위해 603억원을 편성해 블렌디드 러닝 교실 구축과 수업 운영 지원(556억원), 교수학습 지원 플랫폼 운영(15억원), 학교 내 무한상상실 및 메이커 교육지원(32억원)을 한다.

둘째, 지속 가능한 생태·해양교육을 위해 19억원을 편성해 감염병 확산과 기후위기 극복을 위한 생태환경 교육(9억원), 그린스마트 미래학교 사업추진을 위한 부산에코스쿨 구현(8억원), 해양수도 부산의 자원을 활용한 해양교육(2억원)을 추진한다.

셋째, 삶을 디자인하는 진로진학 교육에 52억원을 편성해 체계적인 진로교육(14억원), 맞춤형 진학설계(8억원), 진로선택 지원기관 설립(30억원) 등을 추진한다.

넷째, 틈새없는 학교 안전망 구축에 127억원을 편성했다. 기초학력 보장프로그램 운영, 학생정서케어시스템 운영, 비대면 상담 및 치료지원 등 튼튼한 학생안전지원(41억원), 방역지원 및 감염병 대응 강화(85억원), 학생자치활동 중점학교 운영 등 자율적 학교운영 지원(1억원)을 강화한다.

시설사업비는 올해보다 1662억원이 감소한 4410억원을 편성했다. 학교 신설과 증축 등에 1231억원을, 다목적강당 증축(16교)에 189억원을, 학교급식 환경개선에 282억원을, 교육환경개선사업에 2123억원을 각각 투입한다.

김석준 교육감은 “이번 예산은 어려운 교육재정 여건에서도 불요불급한 사업 예산을 줄여 학생들을 위한 교육사업 예산을 최대한 편성했다”고 말했다.

2021년도 예산안은 11월 12일부터 12월 24일까지 열리는 제292회 부산시의회 정례회에서 교육위원회 예비심사와 예산결산특별위원회 종합심사를 거쳐 12월 16일 본회의에서 최종 의결될 예정이다.

