온·오프 채널 통합 나선 유통 공룡들…

[아시아경제 차민영 기자, 이승진 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 228,500 전일대비 500 등락률 +0.22% 거래량 88,338 전일가 228,000 2020.11.11 12:20 장중(20분지연) 관련기사 신세계, 면세점 테마 상승세에 5.56% ↑일주일 만에 매출 17兆…코세페, 4분기 내수진작 '불씨'그랜드 조선 제주, 내년 1월 8일 오픈…얼리버드 4종 패키지 판매 close , 롯데에 이어 GS일리테일 등 주요 유통기업들이 온라인 경쟁력 강화를 위해 총력을 기울이고 있다. 온ㆍ오프라인 통합 체제 출범에 속도를 내고 근본적인 체질 개선을 위해 강도 높은 구조조정도 병행하고 있다.

11일 유통업계가 GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 34,650 전일대비 500 등락률 +1.46% 거래량 810,585 전일가 34,150 2020.11.11 12:20 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"GS리테일·GS홈쇼핑 합병은 경쟁 대비한 몸집 키우기"[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일GS더프레시, '김장대축제' 진행…배추·고춧가루·수육용고기 최대 20%↓ close 의 GS홈쇼핑 GS홈쇼핑 028150 | 코스닥 증권정보 현재가 142,500 전일대비 700 등락률 -0.49% 거래량 54,392 전일가 143,200 2020.11.11 12:20 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"GS리테일·GS홈쇼핑 합병은 경쟁 대비한 몸집 키우기"[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일위기 속 빛난 홈쇼핑…3社 영업익 평균 56% 성장↑ close 흡수합병을 예의주시하고 있다. 합병을 통해 양쪽으로 나뉘어 있던 고객 데이터베이스(DB)를 하나로 합칠 경우 온라인 커머스 시장에서 급부상하고 있는 방대한 빅데이터를 확보할 수 있게 된다. GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 34,650 전일대비 500 등락률 +1.46% 거래량 810,585 전일가 34,150 2020.11.11 12:20 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"GS리테일·GS홈쇼핑 합병은 경쟁 대비한 몸집 키우기"[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일GS더프레시, '김장대축제' 진행…배추·고춧가루·수육용고기 최대 20%↓ close 과 GS홈쇼핑 GS홈쇼핑 028150 | 코스닥 증권정보 현재가 142,500 전일대비 700 등락률 -0.49% 거래량 54,392 전일가 143,200 2020.11.11 12:20 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"GS리테일·GS홈쇼핑 합병은 경쟁 대비한 몸집 키우기"[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일위기 속 빛난 홈쇼핑…3社 영업익 평균 56% 성장↑ close 의 각각 멤버십 가입자 기준 회원수는 1400만명, 1800만명으로 중복 고객을 제외해도 2600만명의 순유입 효과를 누릴 수 있다. 여기에 더해 편의점이 주력인 GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 34,650 전일대비 500 등락률 +1.46% 거래량 810,585 전일가 34,150 2020.11.11 12:20 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"GS리테일·GS홈쇼핑 합병은 경쟁 대비한 몸집 키우기"[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일GS더프레시, '김장대축제' 진행…배추·고춧가루·수육용고기 최대 20%↓ close 은 고객기반이 1020세대, 홈쇼핑이 주 채널인 GS홈쇼핑 GS홈쇼핑 028150 | 코스닥 증권정보 현재가 142,500 전일대비 700 등락률 -0.49% 거래량 54,392 전일가 143,200 2020.11.11 12:20 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"GS리테일·GS홈쇼핑 합병은 경쟁 대비한 몸집 키우기"[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일위기 속 빛난 홈쇼핑…3社 영업익 평균 56% 성장↑ close 은 중장년층인 4050 세대인 만큼 전 연령층이 골고루 분포된 DB를 회사 통합이라는 결과로 얻을 수 있게 된다. 집계에 포함되지 않은 GS홈쇼핑 GS홈쇼핑 028150 | 코스닥 증권정보 현재가 142,500 전일대비 700 등락률 -0.49% 거래량 54,392 전일가 143,200 2020.11.11 12:20 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"GS리테일·GS홈쇼핑 합병은 경쟁 대비한 몸집 키우기"[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일위기 속 빛난 홈쇼핑…3社 영업익 평균 56% 성장↑ close 의 TV 시청자수도 3000만명 이상으로 추산된다. GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 34,650 전일대비 500 등락률 +1.46% 거래량 810,585 전일가 34,150 2020.11.11 12:20 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"GS리테일·GS홈쇼핑 합병은 경쟁 대비한 몸집 키우기"[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일GS더프레시, '김장대축제' 진행…배추·고춧가루·수육용고기 최대 20%↓ close 은 내년 7월 합병을 마무리짓고 오는 2025년 취급액 25조원을 달성하겠다는 목표도 세웠다.

유통업계 관계자는 "온라인 시대에는 고객과 그들의 소비행태가 담긴 통합 DB가 가장 중요해진다"며 "맞춤 쇼핑 서비스와 상품 경쟁력 제고를 위한 핵심 경쟁력 중 하나로 기존 오프라인 중심의 유통업체들이 온라인 강자들을 따라잡을 수 있는 가장 큰 경쟁력으로 자리잡고 있다"고 했다.

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 228,500 전일대비 500 등락률 +0.22% 거래량 88,338 전일가 228,000 2020.11.11 12:20 장중(20분지연) 관련기사 신세계, 면세점 테마 상승세에 5.56% ↑일주일 만에 매출 17兆…코세페, 4분기 내수진작 '불씨'그랜드 조선 제주, 내년 1월 8일 오픈…얼리버드 4종 패키지 판매 close 와 롯데도 고객 DB와 빅데이터 확보가 가장큰 숙제다. 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 228,500 전일대비 500 등락률 +0.22% 거래량 88,338 전일가 228,000 2020.11.11 12:20 장중(20분지연) 관련기사 신세계, 면세점 테마 상승세에 5.56% ↑일주일 만에 매출 17兆…코세페, 4분기 내수진작 '불씨'그랜드 조선 제주, 내년 1월 8일 오픈…얼리버드 4종 패키지 판매 close 는 최근 SSG닷컴에 데이터ㆍ인프라 본부를 신설했다. 초대 본부장엔 컴퓨터공학과 박사 출신이자 AI(인공지능) 전문가인 장유성 전무를 임명했다. 장 전무는 온ㆍ오프라인 통합 고객 DB 빅데이터 분석을 통한 시너지 강화라는 핵심 업무를 맡고 있다.

롯데그룹은 오프라인 점포 구조조정과 함께 인력 구조조정까지 단행하고 있지만 통합 온라인몰 롯데온에는 신규 채용을 늘리고 있다. 강희태 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 96,100 전일대비 2,500 등락률 +2.67% 거래량 182,640 전일가 93,600 2020.11.11 12:20 장중(20분지연) 관련기사 롯데온, 롯데온세상 앵콜전…매일 '최대 50%' 할인쿠폰 1만장 푼다[클릭 e종목]"롯데쇼핑, 실적 턴어라운드 시작"[클릭 e종목] "롯데쇼핑, 실적 안정성 확보…목표주가 9%↑" close 부회장은 최근 직속 데이터 거버넌스 TF(태스크포스)를 출범시키고, 최고데이터책임자(CDO)에 롯데정보통신에 있던 윤영선 상무를 선임했다.

서용구 숙명여대 경영학과 교수는 "e커머스의 경우 자동차 조수석에서 운전석으로 갈아탄다고 표현할 정도로 변화가 가파르다"며 "라이브커머스나 온라인투오프라인(O4O) 서비스 등 옴니채널로의 확장이 늘어나며 거대 유통기업들도 위기감을 느끼고 이제는 변화에 직면해야 한다는 내부 공감대가 형성되며 연이어 변신에 나서고 있다"고 평가했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr