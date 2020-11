MSCI 한국지수에 SK바이오팜·SK케미칼·두산중공업 편입

포스코인터내셔널·BNK금융지주·아모레퍼시픽우는 제외

SK바이오팜, SK케미칼, 두산중공업이 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국 지수 구성 종목에 추가됐고, 포스코인터내셔널, BNK금융지주, 아모레퍼시픽우는 제외됐다.

11일 금융투자업계에 따르면 글로벌 주가지수 산출업체 MSCI는 이날 발표한 반기 리뷰에서 한국 지수에 SK바이오팜, SK케미칼, 두산중공업을 신규 편입했다.

MSCI는 시가총액과 유동 시가총액을 기준으로 지수 편입 종목을 선정해 반영한다.

노동길 NH투자증권 연구원은 "SK바이오팜, 두산중공업, SK케미칼 MSCI 신흥시장(EM) 내 비중은 각각 0.04%다. 패시브 자금 유입 예상 규모는 각각 1064억원으로 추정된다"며 "아모레퍼시픽우, 포스코인터내셔널, BNK금융지주 패시브 자금 유출 예상 규모는 각각 162억원, 228억원, 556억원으로 예상한다"고 설명했다.

강송철 신한금융투자 연구원은 "지수 편입에 따른 패시브 매입 수요는 SK바이오팜 1684억원, SK케미칼 2182억원, 두산중공업 1918억원으로 추정한다"며 "지수 제외에 따른 매도 수요는 포스코인터내셔널 440억원, BNK금융지주 1073억원, 아모레퍼시픽우 313억원으로 내다본다"고 분석했다.

이날 기준 MSCI 한국 스탠더드 지수에 편입된 종목은 107개다.

