요양시설 코로나 선제검사로 48명 조기발견…연말까지 2~4주 간격 검사(상보)

중앙재난안전대책본부, 취약시설 선제검사 전국 확대

"무증상감염 조기발견…감역확산 미리 차단"

[아시아경제 최대열 기자] 방역당국이 요양병원ㆍ시설이나 정신병원 등 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 취약시설 종사자나 이용자에 대한 전수검사를 하면서 50명 가까이 코로나19 확진자를 일찍 찾아냈다. 이들 시설은 한번 바이러스가 번지면 대규모 집단발병으로 번지거나 위중증 상태로 나빠질 우려가 커 당국이 방역에 공들이는 곳이다. 올 연말까지 2~4주 간격으로 추가로 검사를 진행, 코로나19 유입을 최대한 억제하겠다는 구상이다.

11일 중앙재난안전대책본부에 따르면 앞서 지난달 수도권 일대 16만여명을 대상으로 검사하면서 시설 4곳에서 확진자 41명을 찾았다. 서울이 2개소 39명, 경기도가 2개소 2명이다. 여기에 부산에 있는 시설 1곳 4명, 충남 2개소에서 3명을 조기발견했다. 요양시설ㆍ병원은 마스크 착용이 어렵고 기저질환을 가진 고령층 환자가 많아 한 번 감염이 번지면 수십명 규모로 집단발병이 번지기도 한다.

정부는 앞서 지난 9일부터 비수도권 14개 시ㆍ도 전체 감염 취약시설에서 일하는 직원과 이용자를 대상으로 전수검사를 진행하고 있다. 수도권에서도 당초 예정했던 16만여명을 대상으로 검사를 마쳤고 이후 일부 지역에선 추가 검사를 진행키로 한 상태다.

방역당국은 올 연말까지 수도권에서는 2주, 비수도권에선 4주 간격으로 주기적인 검사를 하기로 했다. 손영래 중앙사고수습본부 전략기획반장은 이날 브리핑에서 "무증상감염을 조기에 발견하고 이들 시설에서 감역확산을 선제적으로 차단할 수 있도록 하겠다"라고 말했다.

정부는 취약시설 전수검사와 함께 현장점검을 통해 방역실태 전반을 살폈다. 아울러 내년 1월 초순까지 지자체ㆍ민간 합동으로 어린이집ㆍ사회복지시설에 대해서도 방역관리 점검에 나서기로 했다. 방역수칙을 비롯해 급식ㆍ위생ㆍ소방 등 전반적인 안전관리 현황을 들여다볼 예정이다.

