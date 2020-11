"86세대, 이미 기회 다 썼다" 71년생 박용진, 대권 도전할까

유치원 3법 등 입법 성과 뚜렷

'조금박해' 대표되는 與 소신파 의원

대선 출마 의향 묻자 "깊이 고민하고 있다"

"기득권 정치 맞서는 게 우리 시대 개혁"

[아시아경제 임주형 기자] 박용진 더불어민주당 의원이 오는 2022년 대선 출마에 대해 "진지하게 고민하고 있다"고 밝혔다. 1971년생으로 '개혁 정치인'을 자처하는 박 의원이 이낙연 민주당 대표·이재명 경기지사의 여당 대권 주자 양강(兩强) 구도를 깨고 '제3후보'로 자리매김할 지 여부를 두고 관심이 쏠린다.

박 의원은 11일 오전 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 인터뷰에서 대선 출마 의향을 묻는 질문에 "고민 깊게 하고 있다"며 "넓게 이야기를 듣고 해서 새로운 패러다임을 구축하는 데 역할을 할 수 있다면 그런 기여를 하려고 한다"고 답했다.

박 의원은 앞서 지난 9일에도 대권 도전을 시사하는 발언을 했다. 이날 그는 한 라디오 방송 인터뷰에서 내년 4월 서울시장 재보궐선거 출마 여부를 묻는 질문에 "서울시장보다는 정치개혁 과제를 고민하고 있다"고 답했다.

또 정치권 세대교체를 넘어 시대교체를 만들어가는 '정치연구소' 설립 계획을 언급하며 "정치개혁 과제를 해결하고 사회 혁신 에너지를 만들 것"이라고 강조했다.

71년생으로 올해 49세인 박 의원은 민주당 내에서 젊은 개혁 정치인으로 손꼽힌다. 민주노동당, 진보신당에서 활동하다 지난 2012년 민주통합당(현 더불어민주당)에 합류한 박 의원은 2016년 서울 강북을로 공천을 받아 20대 총선 국회의원으로 당선됐다.

박 의원의 강점은 뚜렷한 입법 성과를 남겼다는 데 있다. 초선이었던 지난 2018년 그는 국정감사에서 사립유치원 회계 부정의혹을 처음으로 제기했다. 이후 그는 해당 의혹을 집요하게 파헤치면서 사립유치원의 투명성을 강화하는 내용을 담은 이른바 '유치원 3법(사립학교법·유아교육법·학교급식법 개정안)' 통과를 주도했다.

또 민주당이 거대 여당이 된 뒤 삼성바이오 분식 회계 암시 문건을 공개하며 '삼성 저격수'로 활약했고, 삼성생명과 삼성화재가 보유한 삼성전자 지분을 총 3%만 남기고 모두 매각하도록 하는 보험업법 개정안도 지난 6월 대표 발의했다.

그러나 다른 대권 후보들에 비해 상대적으로 당내 지지가 약하다는 한계가 있다. 박 의원은 20대 국회 당시 대표적 비문(비 문재인 대통령) 소신파 의원인 '조금박해(조응천·금태섭·박용진·김해영)' 일원으로 분류됐다.

다만 금태섭 전 민주당 의원이 탈당계를 제출했던 지난달 21일 박 의원은 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "당원 및 지지자들에게 겪는 비판은 감당하고 가야 할 몫이다. 그 고난이 무서워 정직하지 못하거나 책임을 회피해서는 안 된다"고 지적했다.

그는 "(금 의원의) 탈당 소식은 유감이고 안타깝다"면서도 "고민을 모르는 바 아니나, 정당정치를 기본으로 생각하는 사람으로서 금 의원의 선택을 선뜻 동의하기는 어렵다"고 덧붙였다.

한편 박 의원은 최근 86세대의 한계를 지적하며, 정치권의 '세대 교체'를 시사하는 발언을 강조해 왔다.

그는 지난해 '문화일보'와 인터뷰에서 "미안하지만 86세대는 자기 기회를 다 소진했다고 본다"며 "그 선배들이 정치권에 들어온 지 20년 정도 됐는데, 국민 대부분이 86세대를 박하게 평가하는 이유는 구체적 성과가 없었기 때문"이라고 주장했다.

이어 "민주당은 젊은 정당이 아니다"라며 "20대와 30대에게도 과감하게 기회를 주고 인재 발굴을 해야 한다"고 강조했다.

박 의원은 11일 CBS 라디오 인터뷰에서도 정치권 세대 교체와 정치 개혁을 강조하는 발언을 이어갔다. 그는 "기득권에 젖어서 변화를 거부하거나, 정치적 이익을 위해 분열을 이용하려 드는 그런 정치에 맞서는 게 우리 시대의 개혁"이라며 "이게 진짜 정치인이 해야 될 용기 아니냐(고 생각한다)"고 했다.

추진하는 정책에 대해서는 이른바 '우클릭'을 할 의향이 있다고 밝히기도 했다. 그는 "사실 제가 제일 왼쪽에 있었던 사람인데 가장 오른쪽까지도 갈 수 있을 것 같다"며 "손흥민 선수가 왼쪽, 오른쪽 등 운동장을 넓게 쓰는 축구를 하는 것처럼, 넓게 쓰는 정치가 세상을 보다 풍요롭게 하고 정치의 기능을 제대로 보여주는 일이라고 생각한다"고 설명했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr