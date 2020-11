윤석열, 차기 대권주자 '깜짝' 1위…이낙연·이재명 제쳐

윤석열 24.7%, 이낙연 22.2%, 이재명 18.4% 順

충청권 지지율이 33.8%…충청대망론 불지피나

'인물난' 국민의힘은 속내 복잡

[아시아경제 강나훔 기자] 윤석열 검찰총장의 대권 지지율 상승세가 심상치 않다. 급기야 이낙연 더불어민주당 대표와 이재명 경기지사를 제치고 대선 지지도 1위를 차지했다는 여론조사 결과가 나왔다. 윤 총장이 대선후보 지지도에서 전체 1위를 차지한 것은 이번이 처음이다.

한길리서치가 '쿠키뉴스' 의뢰로 지난 7~9일 전국 만18세 이상 유권자 1022명을 대상으로 실시한 '여야 차기 대선후보 지지도' 조사에서 윤 총장 지지 응답이 24.7%로 가장 높게 나왔다. 이 대표는 22.2%, 이 지사는 18.4%로 각각 2위와 3위를 차지했다. 이어 홍준표 무소속 의원 5.6%, 안철수 국민의당 대표 4.2%, 심상정 정의당 대표 3.4% 순이었다.

윤 총장 지지도는 보수 정당에서 높게 나타났다. 국민의힘 지지자 62.0%, 국민의당 지지자 31.9%가 윤 총장을 차기 대선 주자로 택했다. 정치 성향에서도 보수층이 34.7%로 지지가 컸다. 중도층에서는 27.3%가 윤 총장을 지지한다고 밝혔다. 진보층은 13.0%였다.

특히 눈여겨 볼 점은 권역별 지지율이다. 윤 총장의 부친이 충청도 출신인 것과 관련해서 충청권 지지율이 33.8%로 가장 높았다. 지역에서 불거지는 '충청대망론'이 확산되고 있는 모양새다.

윤 총장이 대권 지지도 1위로 올라선 것은 이번이 처음인데, 순위를 떠나 타 여론조사 기관의 결과를 봐도 그의 상승세만큼은 부정할 수 없는 상황이다. 앞서 리얼미터가 지난달 26~30일 여야 주요 정치인 14인을 대상으로 실시한 차기 대선주자 선호도 조사에서도 윤 총장은 전달보다 6.7%포인트 상승한 17.2%의 선호도를 기록, 자신의 최고치를 경신하며 야권 1위를 차지하기도 했다.

최근 국민의힘 등 야권 내 뚜렷한 주자가 보이지 않는 상황에서, 정부·여당과 지속적으로 대립각을 세우고 있는 윤 총장의 비중이 갈수록 높아지는 형국이다.

다만 이같은 상승세가 오래가지 못할 것이란 관측도 나온다. 국정감사 발언, 추미애 법무부 장관과의 갈등 등 여권이 그의 선호도를 높여준 것으로 윤 총장은 '반사체'이지 '발광체'는 아니라는 것이다. 또 아직 대선까지 상당 시간이 남아있는데다, 야권의 잠재 주자들도 물밑에서 지지기반을 다지는 중이라 정부ㆍ여당과 갈등의 중심에 있는 윤 총장에 대한 쏠림 현상을 낳고 있다는 분석도 있다.

신드롬에 버금가는 '윤석열 현상'을 바라보는 국민의힘은 속내가 복잡할 수 밖에 없다. 윤 총장에 비해 야당의 인사들이 존재감이 떨어진다는 지적을 그대로 방증하는 결과이기 때문이다.

앞서 주호영 국민의힘 원내대표는 국민의힘이 윤석열 검찰총장을 영입해 범야권 차기 대선주자로 내세울 가능성에 대해 단호하게 일축하기도 했다. 주 원내대표는 "정치적 중립을 엄정히 지켜야 할 자리에 있는 분들이 현직에 있는 동안 정치 관련 이야기가 나오는 자체가 바람직하지 않다"며 "정치도 훈련이 필요하다. 갑자기 정치권에 들어오는 것 자체를 찬성하지 않는 입장"이라고 선을 그었다.

그러면서 "윤 총장이 퇴임 후에는 정치 여부를 본인이 선택할 자유는 있지만 그런 선택이 결코 옳은 선택이 아니다"며 "자기 영역을 끝까지 고수하고 지키고 존경받는 국가적 원로가 필요하다고 본다"고 덧붙였다.

이번 조사는 한길리서치가 구조화된 설문지를 이용한 조사방식(유선전화면접 23%, 무선 ARS 77%, 무작위 RDD추출)으로 진행됐다. 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트다. 자세한 조사 결과는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr