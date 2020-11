주춤하던 은행 가계대출 다시 급증…10월 가계대출 10.6조↑

한국은행 '10월중 금융시장 동향'

[아시아경제 김은별 기자] 주춤하는 듯했던 가계대출 증가세가 다시 확대됐다. 10월 은행권의 가계대출 증가규모가 10조원을 돌파하며 지난달 증가폭을 웃돌았고, 역대 10월 증가액 기준으로는 가장 큰 것으로 나타났다.

11일 한국은행이 발표한 '10월중 금융시장 동향'에 따르면, 지난달 은행 가계대출(정책모기지론 포함)은 계절적 자금수요 등으로 10조6000억원 늘며 직전달(9조6000억원) 대비 증가규모가 확대됐다. 지난 9월 은행 가계대출은 8월보다 증가폭이 줄었지만, 다시 늘어난 것이다.

역대 10월 가계대출 증가규모만 놓고 비교해봐도 속보 작성을 시작한 2004년 이후 가장 큰 폭으로 증가했다. 이전 최대치는 2015년 10월 가계대출이 9조원 증가했을 때였다.

주택담보대출은 주택 매매와 전세관련 자금수요에다가 이미 승인됐던 집단대출 실행이 이어지며 6조8000억원 늘었다. 기타대출은 3조8000억원 증가했다. 주담대와 기타대출은 각각 10월 증가액 기준으로 2015년(6조9000억원), 2018년(4조2000억원) 이후 가장 큰 폭으로 늘었다.

10월 중 은행 기업대출은 9조2000억원 늘었다. 대기업대출은 1조원, 중소기업대출은 8조2000억원 증가했다.

