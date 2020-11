법무부 "소년원 햄버거 특활비 지출 사실 아냐… 사회복무요원 인건비"

[아시아경제 조성필 기자] 법무부가 조수진 국민의힘 의원이 제기한 추미애 법무부 장관의 '소년원 햄버거' 특활비 의혹에 대해 "사실 무근"이란 입장을 밝혔다.

법무부는 11일 출입기자단에 보낸 입장문을 통해 "올해 1월 법무부 장관과 차관의 소년원 격리 방문 당시 소년들에게 지급한 햄버거 대금은 특활비에서 지급됐다는 의혹은 사실이 아니다"라고 밝혔다. 이어 "조 의원이 특활비 지출이라고 주장한 291만9000원은 서울소년원 사회복무요원 인건비"라며 "햄버거 대금이나 특활비와는 전혀 관련없는 지출로 확인됐다"고 부연했다.

앞서 법무부 특활비 검증에 참여한 조 의원은 전날 "추 장관이 소년원을 방문하기 열흘 전 서울소년원 특활비로 291만9000원이 지출됐다"며 "햄버거 대금을 이 돈으로 썼을 가능성 크다"고 의혹을 제기했다. 추 장관과 김오수 전 차관이 지난 1월25일 서울소년원을 방문해 제소자들에게 선물한 햄버거와 문화상품권 비용의 출처가 특활비였을 가능성을 언급한 것이다.

법무부는 "명절에 가족과 함께 따듯한 명절을 보내지 못하는 청소년들에게 햄버거를 제공한 행사를 정치적 공격 소재로 삼고 사실 확인을 거치지 않은 무분별한 의혹제기를 한 것에 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다. 앞서 법무부는 전날 국회 법제사법위원회 여야 의원들이 진행한 법무부·대검찰청 소관 특수활동비 집행 관련 문서 검증이 끝난 직후에도 "올해 초 취임한 추 장관은 예년과 달리 검찰 특수활동비를 배정받거나 사용한 적이 없다"고 강조한 바 있다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr