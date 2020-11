국내 최초 '드론택시', 80㎏ 싣고 7분 날았다

안전 고려해 사람 대신 쌀 한 가마로 첫 실증

서강대교~밤섬 3.6㎞ 비행 … 2028년 상용화

[아시아경제 조인경 기자] 11월11일 오전 11시, 한국 최초의 '하늘을 나는 택시'가 이륙했다. 서울 여의도한강공원 물빛무대 앞에 주차돼 있던 드론기체 '이항216(EH216)'은 해발 50m까지 고도를 높이더니 서강대교와 밤섬, 마포대교 일대를 돌기 시작했다. 7분 비행으로 3.6㎞를 난 '드론택시'는 다시 출발 지점에 사뿐히 착륙했다. 사람이 탈 수 있는 드론기체가 실제 하늘을 비행하는 것은 국내 최초다. 다만 이날 비행에는 안전을 고려해 사람 대신 80㎏짜리 쌀포대가 실렸다.

이날 시험 비행에 투입된 기체는 서울시가 3억원을 들여 구입한 중국 이항사의 2인승 기체 이항216이다. 지난해 '스마트모빌리티 엑스포'에서 전시한 적 있지만 당시에는 관련 법령상 규제로 비행 실증은 하지 못하다가 이번에 첫 실증에 나선 것이다. 국토부는 올해 6월 '한국형 도심항공교통(K-UAM) 로드맵'을 확정하고, 후속조치로 '항공안전법' 등 제도적 기반을 정비했다. 이에 서울시는 드론택시 등 인프라에 투자해 마침내 '유인용 드론택시'를 서울 하늘에 띄울 수 있게 된 것이다.

하지만 시민들이 '택시'로 이용할 수 있기까진 몇 년 더 기다려야 한다. 김포부터 잠실까지 한강을 따라 운행하는 드론택시 시범사업을 거쳐 2028년께 일반 시민들도 이용하는 상용화를 목표로 하고 있다. 국토부는 드론택시의 운임이 상용화 초기 40㎞(인천공항~여의도) 기준 11만원(운행시간 약 20분)으로 모범택시보다 다소 비싼 수준에서 책정되겠지만, 시장이 확대되고 자율비행이 실현되면 일반택시보다도 저렴해질 것으로 전망했다.

서정협 서울시장 권한대행은 "하늘을 날고자 했던 인류의 영원한 꿈이 서울 시민의 현실로 안착하고 대한민국의 미래 먹거리 산업 육성에도 힘을 보태도록 선도적 노력과 투자를 아끼지 않겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr