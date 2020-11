중원 찾는 이낙연, 또다시 '부산행' 김종인

[아시아경제 이지은 기자, 전진영 기자] 지역균형 뉴딜을 주제로 전국 순회 최고위를 진행하는 이낙연 더불어민주당 대표가 11일 충청ㆍ강원도를 찾았다. '부산시장 후보가 안 보인다'는 발언으로 논란을 빚은 김종인 국민의힘 비상대책위원장도 약 한 달만에 부산을 다시 찾아 북항 재개발, 김해신공항 등 지역 경제 이슈와 관련된 정책을 제시할 전망이다.

이 대표는 이날 오전 충북 괴산군청에서 현장 최고위원회의를 열고 국회 세종시 이전, 충청 광역철도망 구축 지원, 국립중앙의료원 세종분원 설치 등을 적극 지원하겠다고 약속했다. 특히 국회 세종 이전에 대해서는 "세종에 국회 완전 이전을 목표로 하는 단계적 이전을 추진하겠다"면서 "구체안을 곧 국민 앞에 상세히 제시하겠다"고 밝혔다. 반발이 있었던 중소벤처기업부 이전 문제에 대해서는 "일방적으로 강행하는 일은 없도록 하겠다"며 한 발 물러섰다.

충청권의 혁신 역량을 키우기 위한 부문별 전초기지 조성에도 나서겠다고 했다. 이 대표는 "대덕 특구를 글로벌 혁신 클러스터로 키우고 오송을 보건의약산업 중심으로 더욱 발전시키겠다"며 "서해안 일대의 에너지 전환 사업도 지원하겠다"고 강조했다. 이 대표는 이날 회의가 끝난 뒤 괴산첨단산업단지 내 시스템반도체 현장을 방문해 현장을 점검하고 애로사항을 청취했다.

이 대표는 지역균형발전을 주제로 전국 각지를 돌며 현안을 챙기는 중이다. 가는 곳마다 지역민들의 요구를 반영한 맞춤형 지원 카드를 꺼내며 표밭 다지기에도 힘쓰고 있다. 그는 지난달 30일 찾은 호남에서는 전라선 KTX 설치를, 여당 험지인 TK(대구ㆍ경북)와 PK(부산ㆍ울산ㆍ경남) 에서는 감염병 전문병원 배정, 산단 주거공급 확대, 협력의원제도 도입 등을 약속했다.

김 위원장은 이날 부산 남구 유엔기념공원을 찾아 턴투워드 부산 유엔 참전용사 국제추모식에 참석한 후, 부산 북항 재개발 현장을 찾는다. 부산 북항 재개발은 가덕신공항과 함께 지역 주요 경제현안으로, 앞서 민주당 지도부도 북항통합개발추진단을 방문해 현장 의견을 청취한 바 있다. '공공의대 설립' 등 지역 맞춤형 공약을 내놓았던 김 위원장 역시 이 자리에서 북항 재개발과 관련된 정책성 공약을 내놓을 것으로 보인다.

김해신공항 관련 입장을 내놓을지도 주목된다. 이날 법제처도 "김해신공항 문제와 관련해 국토부가 해당 지방 지자체와 협의해야 한다"는 유권해석을 내렸다. PK 지자체들은 김해신공항을 반대하고 가덕신공항을 지지하고 있는 상태인 만큼, 내년 재보선이 열리는 부산 지역 민심과도 직결되는 사안이다. 국민의힘 원내지도부도 지난 5일 부산을 찾은 자리에서 "결정되면 가덕신공항을 적극 지원하겠다"고 말했다.

