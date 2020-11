글로벌 바이오 회사가 인정했다! 신약 개발 소식에 ‘초강세’!

신청해 주셨던 분들 < KPX생명과학(114450> 단 1일 만에 상한가! 30% 수익 달성!

무료체험 신청해주신 20분 모두 축하드립니다 ^^ 감사인사가 계속되네요

▶▶ 11월 12일 ‘상한가’ 달성! 글로벌 차세대 신약개발 협력!글로벌 바이오 기업과 협업! ‘ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ’ 관련 ▶ 무료체험 신청◀

‘이 기업’이 독일의 유명 항체 전문회사 ‘어피메드’(Affimed)와 협력하여 차세대 면역항암제 개발에 나선다! 어피메드로부터 글로벌 연구 협력을 제안받아 이번 계약이 성사된 것이다! ‘이 기업’의 기술이 글로벌 바이오 회사로부터 인정받은 것이다! 자사의 제대혈 기반 NK세포와 어피메드의 ICE를 하나의 약물로 합쳐서 동결제형 치료제를 만들 계획이다!

▶▶ 목요일 곧바로 ‘上’ 직행합니다. 글로벌 차세대 신약개발 협력!글로벌 바이오 기업과 협업! ‘ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ’ 관련 [‘바이오’ 관련株 신청]

“무료체험이 제가 주식하는데 있어 전환점 이였어요. 어떻게 매일 상한가 수익을 낼 수 있는지 정말 궁금했는데 실제로 보고나니 깜짝 놀랬어요. 이렇게 매일 상한가 가는 종목도 주고 좋은 정보와 교육까지 해주시니 너무 만족합니다. 현재는 VIP서비스 받고 있는데 앞으로 평생 주식을 함께 할 수 있어 너무 기분 좋고 감사합니다.”

(VIP 전업투자자 최혜원 54세 회원)

이제는 마지막이다 생각하세요. 이 기회 마저 놓치면 접으셔야 합니다.

정확히 “11월 12일 폭발합니다! 놓치고 후회하지 마시고 단, 돈 100만원이라도 매수하세요!

▶▶ “11월 12일 상한가” 오늘 까지만 제공하고 마감합니다.[‘바이오’ 관련 종목 받아보기!] ▶종목 받아보기◀

[인공지능 최근 상한가 적중]

*20.11.06 소룩스(290690) 上 적중!

*20.11.04 센코(347000) 上 적중!

*20.11.02 시스웍(269620) 上 적중!

*20.10.30 남성(004270) 上 적중!

*20.10.27 휘닉스소재(050090) 上 적중!

*20.10.23 에이엔피(015260) 上 적중!

*20.10.21 경인전자(009140) 上 적중!

*20.10.19 KPX생명과학(114450) 上 적중!

*20.10.16 서한(011370) 上 적중!

*20.10.14 KMH하이텍(052900) 上 적중!

*20.10.12 엑세스바이오(950130) 上 적중!

*20.10.07 까뮤이앤씨(013700) 上 적중!

*20.10.05 셀리드(299660) 上 적중!

▶▶ 딱! 20명 만 드립니다. “목요일상한가”! ▶지금 받아보기◀

※선착순 20명 마감! 전, 후반 모두 끝났습니다. 마지막 인저리 타임 결승골의 주인공※

[오늘의 관심주]

# 대한과학 대한과학 131220 | 코스닥 증권정보 현재가 20,000 전일대비 3,700 등락률 +22.70% 거래량 11,893,537 전일가 16,300 2020.11.11 12:58 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 전문가가 선정한 급상승 종목 4選 -무료 배포 중- 대한과학, 주가 1만 6300원 (29.88%)… 게시판 '북적'‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close #이지바이오 # 일신바이오 일신바이오 068330 | 코스닥 증권정보 현재가 9,150 전일대비 980 등락률 +12.00% 거래량 60,523,551 전일가 8,170 2020.11.11 12:58 장중(20분지연) 관련기사 화이자 백신! 안전하게 보관합니다! 기대감 대폭 상승!화이자 백신 기대감! 3연상 제2의 KPX생명과학! 마지막이네요美 FDA 긴급사용승인! ‘주가급등’ 바이든 훈풍이 이렇게 강합니다! close # 신신제약 신신제약 002800 | 코스닥 증권정보 현재가 11,200 전일대비 2,560 등락률 +29.63% 거래량 14,260,032 전일가 8,640 2020.11.11 12:58 장중(20분지연) 관련기사 덱사ㅇㅇㅇ 말고 새로운 것이 나왔다! 중증환자 사망률 낮춘다!미국에서 증명했습니다! 혈장치료, 효능, 안정성 근거 없다! 조심하세요!셀리버리, 내재면역 제어 치료제 독성시험 안전하다! close # 우리바이오 우리바이오 082850 | 코스닥 증권정보 현재가 6,310 전일대비 330 등락률 +5.52% 거래량 51,075,623 전일가 5,980 2020.11.11 12:58 장중(20분지연) 관련기사 화이자 백신! 안전하게 보관합니다! 기대감 대폭 상승!화이자 백신 기대감! 3연상 제2의 KPX생명과학! 마지막이네요美 FDA 긴급사용 소식! 단 하루의 기적! 곧 마감합니다! close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.