"우리집 정도는 5억이면 산다" 김현미 발언에 아파트 주민들 '부글'

김현미, '서울 5억짜리 집' 묻자 "일산 우리집"...김형동 "황당"

일산 덕이동 하이파크시티주민연합회 규탄성명

[아시아경제 김수완 기자] 김현미 국토교통부 장관이 10일 국회에서 야당 의원과 설전을 벌이다 본인이 거주하고 있는 일산 아파트 시세에 대해 "5억 원이면 살 수 있다"라고 언급해 해당 아파트 주민들로부터 거센 비판을 받고 있다.

일산 덕이동 하이파크시티주민연합회는 이날 온라인 카페를 통해 규탄성명을 내고 "국회 예결위 회의에서 장관 본인의 집값을 언급한 것 자체가 매우 부적절하다"고 지적했다.

연합회 측은 지난 9월 176㎡(53평형) 매매 실거래가가 5억7900만 원이라고 밝혔다. 김 장관이 디딤돌 대출 대상이라고 말한 것과 달리 대출을 받지 못한다는 지적이다.

연합회는 "본인 소유 아파트의 정확한 시세조차 확인하지 않은 채 부정확한 가격을 언급했다"며 "수도권에서 가장 저렴한 아파트로 오인 될 수 있다는 점에서 하이파크 입주민들은 경악과 분노를 금치 못하고 있다"고 비판했다.

이어 "타지역과 집값 양극화가 더욱 심해져 가격에 의한 거주 이전의 자유가 박탈된 상황에서 덕이동 하이파크시티 주민의 자산가치를 국토부 장관이 조롱 내지는 폄하한 것"이라며 "부적절한 발언을 규탄한다"고 밝혔다.

그러면서 "주민들의 마음에 적지 않은 상처를 줬기에 이 발언에 대해 주민들에게 사과할 것을 촉구한다"고 덧붙였다.

논란이 되는 김 장관의 발언은 10일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 나왔다. 이날 김 장관은 디딤돌 대출 실효성을 두고 김형동 국민의힘 의원과 설전을 벌였다.

김 의원은 "서울 평균 아파트 가격이 10억 원이라는데 국토부가 만든 디딤돌 대출의 조건 한도가 어느 정도 되느냐"라고 물었다.

이에 김 장관은 "소득에 따라 다른데 2억 5000만 원에서 3억 원 정도 대출 한도가 된다"고 답했다.

김 의원은 "10억 원 아파트를 마련하기 위해서는 너무 낮은 수준이라고 생각하지 않느냐"라고 되물었고, 김 장관은 "10억 원 이하의 아파트들도 있다"고 맞받았다.

이어 김 의원이 "5억 원 이하 아파트를 구매할 때 디딤돌 대출이 된다고 하는데 5억 원짜리 아파트도 있느냐"라고 지적하자, 김 장관은 "5억짜리 아파트도 있다. 수도권에도 있는 것"이라며 "저희 집 정도는 디딤돌 대출로 살 수 있다"고 반박해 논란을 빚었다.

김 의원은 예결위가 끝난 뒤 자신의 페이스북을 통해 "오늘 예산결산특별위원회 심사 중 국토부 장관에게 서울시의 집값 안정과 수도권의 비정상적 부동산 실태에 관해 질의했지만, 본인 집은 5억이라고 일산으로 이사 오라는 장관의 황당한 답변에 더 이상 정상적인 질의를 이어갈 수가 없었다"며 "이런 분이 우리나라 부동산 정책의 컨트롤 타워라는 현실이 참… 답답하다"고 비판하기도 했다.

한편 디딤돌 대출은 무주택 서민의 내 집 마련을 지원하는 주택도시기금이다. 5억 원 이하 주택 기준 최대 2억6000만 원까지 대출받을 수 있다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr