[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산경찰서(서장 정재윤)가 지난 10일 광주광역시 광산구 송정동에 위치한 유치원을 방문해 원생 100여 명을 대상으로 교통안전교육을 실시하고 안전우산을 배부했다. 이날 교육은 안전한 보행문화 정착을 위해서 횡단보도 삼원칙(서다·보다·걷다)을 중심으로 안전하게 보행하는 방법을 교육하면서 우천시 시인성을 확보할 수 있는 안전우산을 100개를 배부했다.

