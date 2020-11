국회 한일의원연맹, 13일 스가 만난다...과거사·독도 논의할듯

[아시아경제 원다라 기자] 국회 한일의원연맹이 13일 스가 요시히데 일본총리와 만날 예정이다.

한일의원연맹 간사장를 맡고 있는 김석기 국민의힘 의원실 관계자는 11일 아시아경제와의 통화에서 "13일날 스가 총리와 만나기로 했다"며 "큰 변동이 있지 않는 한 그날 만날것"이라고 말했다. 이 관계자는 '(앞서 스가 총리와 만난) 박지원 국정원장은 정부대 정부로 공식적인 이야기를 나눈 것"이라며 "의원연맹은 과거사, 독도 문제 등 정치적으로 풀어나갈수 있는 것들을 이야기할수 있을것"이라고 말했다.

한일의원연맹은 스가 총리와 만난 뒤 현지에서 회동 내용에 대한 기자간담회를 열 예정이다. 기자간담회는 한일의원연맹 의장을 맡고 있는 김진표 더불어민주당 의원이 주최할 것으로 확인됐다. 앞서 김진표 의원은 지난 9일 이낙연 민주당 대표와 방일 관련 현안 논의를 한 뒤 기자들과 만나 "(현안은) 권한 있는 당국자 간 협의하게 하고 정치권은 도쿄올림픽을 계기로 교류 협력을 강화하는 일을 주도해야 한다"고 말했다.

한편 박 원장은 지난 10일 오후 일본 총리관저에서 스가 총리를 만났다. 박 원장은 회동 뒤 기자들과 만나 "문재인 대통령의 한일관계 정상화에 대한 의사를 총리에게 전달했다"며 "양국 정상이 (한일문제를) 해결하지 않으면 안된다고 하는 필요성을 느끼고 있다. 계속 대화하면 좋은 결과가 나올 것"이라고 말했다. 한일의원연맹은 12일부터 15일까지 2박3일 일정으로 일본을 방문한다. 방일 첫날엔 일본 의원들과 합동 간사회의를 가질 예정이다.

