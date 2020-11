무리한 尹 수사 지적에… 중앙지검 "근거없는 의혹제기"

김건희 운영사 압색 기각 후폭풍… "영장 기각은 통상적 과정"

[아시아경제 배경환 기자] 윤석열 검찰총장의 부인 관련 사건을 수사 중인 서울중앙지검이 압수수색 영장 기각 후폭풍이 일자 즉각 맞대응에 나섰다. 영장 기각 후 '무리한 수사'라는 비판이 일자 "정상적인 수사였다"는 입장을 즉각 발표했다. 이 같은 기조에서 압수수색 영장 재청구 가능성도 높아 보인다.

11일 오전 중앙지검은 "다른 고려 없이 법률과 증거에 입각해 수사를 진행하고 있다"며 "아무런 근거 없는 무리한 의혹 제기에 매우 유감이다"는 입장을 밝혔다. 전날 윤 총장의 부인 김건희씨가 운영하는 전시기획사 등에 대한 압수수색 영장이 법원에서 기각되자 '윤 총장을 몰아내기 위한 이성윤 중앙지검장의 무리한 수사'라는 취지의 해석 보도가 잇따랐다. 이런 해석의 근거로는 법원이 영장을 기각하면서 "주요 증거들에 대한 임의제출 가능성이 있고 영장 집행 시 법익 침해가 중대하다"는 사유를 적은 것도 제시됐다. 이는 즉각적인 강제수사 전에 김씨 등 수사 대상자들에게 자료를 먼저 받아 증거 확보에 나서라는 취지로 읽힌다.

그러나 중앙지검 관계자는 "영장 기각은 통상적인 과정으로 향후 수사를 보완해 재청구하는 사례도 많다. 이번 사안 역시 정상적인 과정"이라며 "임의제출이 어렵다고 판단되거나 임의제출에 대한 신뢰성을 확보하기 어렵다고 보일 경우 압수수색이 가능하다"고 밝혔다.

김씨 등에 대한 압수수색 재청구 가능성이 제기되는 것도 이런 맥락에서다. 법원 지적에 따라 김씨 등에 대해 자료 임의제출 요구나 소환조사가 이뤄질 수 있지만 추미애 법무부 장관이 수사지휘권을 행사한 사안인 탓에 증거 확보를 위한 수사에 속도를 높일 수밖에 없다. 이 지검장은 이 사건을 포함한 윤 총장 가족 관련 사안을 특수 수사를 담당하는 반부패2부에 배당했는데, 대형 비리와 부정부패 사건을 다뤄온 특수부서에 넘긴 만큼 고강도 수사는 이미 예고됐다.

다만 법원의 영장 발부 기준을 넘어서기 위한 법리적 근거를 찾아내기가 쉽지 않을 것이라는 분석도 있다. 김씨가 운영하는 코바나컨텐츠가 2019년6월 전시회를 개최할 당시 대기업 협찬이 크게 늘었다는 의혹이 쟁점이지만, 해당 기업들의 계약 상대방은 전시회를 주최한 언론사로 이미 확인된 상태다. 김종민 더불어민주당 의원 역시 윤 총장 인사청문회에서 "협찬을 받은 회사는 언론사이고, 김씨는 위탁을 받아 운영하는 것"이라는 자체 조사 결과를 내놓기도 했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr