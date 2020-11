[기자수첩]변죽만 올리고 전세 대책엔 묵묵부답인 정부

[아시아경제 장세희 기자]"전세시장 상황을 진단하고, 서민ㆍ중산층 주거 안정 방안을 논의했다."

11일 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 주최한 관계장관회의(일명 녹실회의)의 메시지는 짧고 간결했다. 이날 녹실회의에서는 전세 대책을 논의했지만 원론적인 답변만 내놓았다. "향후 조속히 필요한 조치들을 강구해나가기로 했다"면서 예로 든 것은 질 좋은 평생주택 공급 등 기존 대책의 되풀이였다. 수도권에 이어 지방 전세 가격마저 치솟고 있지만 결국 정부는 임대주택 수천 가구를 공급하는 수준에 그치는 대책을 내놓을 것으로 보인다.

현재 전세시장은 매물이 씨가 말랐다. 홍 부총리는 지난 9일 국회에 출석해 "저도 거의 30년 이상 1주택자로 쭉 의왕에서 살아왔다. 이사도 8번 다녔다"며 "그래서 이사하는 것, 전세를 구하는 것을 절절히 체감했다"고 밝혔다. 전세난에는 공감하지만 이렇다 할 대책을 찾지 못하고 있다.

정부가 고려 중인 대책들은 단기적으로 효과를 보기엔 어려울 거란 지적이 나온다. 정부는 매입임대와 전세임대를 통한 공급을 최대한 확대하는 방안을 고려하고 있다. 또 질 좋은 평생주택(중ㆍ대형 공공임대아파트)의 경우에도 20년 이상 실제 한 주택에 거주해야 하기 때문에 정책 실효성에 대한 시장의 의문이 커지고 있다.

정부 내부에서도 실거주 기간이나 전입 의무를 완화해야 전세 가격을 잡을 수 있다는 지적이 나오고 있지만, 당정청의 '세입자 보호'라는 기조가 최우선 원칙으로 고려되면서 고공으로 치솟는 전세 가격을 잡기는 사실상 불가능해졌다. 폭등하는 전세 가격을 잡기 위해서는 규제 완화가 필수다.

하지만 정부 대책은 엉뚱한 방향을 향하고 있다. 가계 신용대출을 조이고, 부산ㆍ김포ㆍ천안 등의 지역을 신규 규제지역으로 추가 지정하는 방안을 검토 중이다. 공급을 늘리기 위해서는 각종 규제를 풀어줘야 하지만, 기존 정책을 바꿀 수 없으니 규제만 덧대어지는 것이다. 그러면서 시장에서는 더 이상 부동산 규제가 작동하지 않고 있다. 정부는 이제라도 임대차 3법의 부작용을 인지하고 세입자 보호가 정의가 아니라는 점을 인식해야 한다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr