아파트 관리비 대체로 투명하게 관리…'적정의견' 97%

[아시아경제 문제원 기자] 아파트 관리비가 대체로 투명하게 공개·관리되고 있는 것으로 나타났다.

한국감정원은 공동주택관리정보시스템(K-apt) 입력 자료를 분석한 결과 지난해 회계감사 결과를 공개해야 하는 의무 단지 1만816곳 가운데 99.28%가 법정기간 내 공개를 마친 것으로 집계됐다고 11일 밝혔다.

미공개 단지는 77곳으로, 미공개율은 0.72%에 불과했다.

회계감사 결과 공개율은 2015년 92.97%, 2016년 97.85%, 2017년 98.09%, 2018년 98.24% 등으로 매년 높아지고 있는 추세다.

감정원은 "투명한 관리비 집행 공개문화가 정착돼가고 있다"고 설명했다.

지난해 감사 결과 회계감사인으로부터 '적정의견'을 받은 곳은 1만426단지(97.63%)로 대다수를 차지했다. '한정의견'을 받은 곳은 224단지(2.10%), '부적정의견'은 8단지(0.07%), '의견 거절'은 21단지(0.20%)로 집계됐다.

법규에 따라 300가구 이상인 공동주택이나 150가구 이상의 승강기 또는 중앙(지역) 난방방식을 갖춘 공동주택, 주상복합아파트 등은 회계감사 보고서를 공개해야 한다. 매 회계연도 종료 후 9개월 이내에 회계감사를 받고 감사 완료 후 1개월 안에 공개가 원칙이다.

감정원 관계자는 "현장 방문을 통해 우수 관리사례를 전파하고, 시스템을 고도화해 지자체의 지도ㆍ감독업무를 지원해 건전한 관리문화를 유도해나가겠다"고 설명했다.

