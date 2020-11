13일부터 거리두기 3단계로 여행 못가면 위약금 없이 계약해제

항공·숙박에도 같은 원칙 적용…외식은 시설폐쇄 시 위약금 없이 해제

여행·항공·숙박·외식 소비자분쟁해결기준 개정·여행업 표준약관 적용

[아시아경제 문채석 기자] 오는 13일부터 여행 티켓을 끊어두고도 사회적 거리두기 3단계 등으로 어쩔 수 없이 못 갈 경우 위약금을 내지 않고 계약을 해제할 수 있게 된다.

공정거래위원회는 여행·항공·숙박·외식 업종 소비자분쟁해결기준 개정안을 확정해 13일부터 시행한다고 11일 밝혔다.

여행·항공·숙박업, 거리두기 3단계로 못 가면 위약금 안 문다

개정안의 핵심은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 때문에 어쩔 수 없이 여행 등을 못 가는 고객에게 위약금을 받지 않고 계약을 해제할 권리를 보장한다는 것이다.

여행·항공·숙박 고객은 ▲특별재난지역 선포 ▲시설폐쇄·운영중단 등 행정명령 ▲항공 등 운항 중단 ▲사회적 거리두기 3단계 조치로 활동 제한이 걸릴 경우 업자에게 위약금을 내지 않고 계약을 해지할 수 있다.

항공·숙박은 거리두기 2단계(지역 유행·전국 확산), 2.5단계(전국 유행 본격화) 시 일정 변경 등 합의만 하면 위약금 없이 계약 내용을 바꿀 수 있게 된다. 합의를 못했어도 위약금을 평시의 50%만 내면 된다.

여행은 계약이 해제되면 위약금을 50%만 내도록 한다.

외국 정부가 입국 금지하면 위약금 없이 계약 해제

여행·항공업은 ▲외국 정부의 입국금지·격리조치(또는 이에 준하는 명령) ▲외교부의 여행경보 3단계(철수 권고)·4단계(여행 금지) 발령 ▲항공·선박 등 운항 중단 등으로 못 가게 될 경우 위약금 없이 계약을 해제할 수 있게 된다.

또 ▲외교부의 특별여행주의보 발령 ▲세계보건기구(WHO)의 6단계(세계적 대유행, 펜데믹)·5단계 선언 등 상황에선 위약금을 내지 않고 계약 내용을 바꾸거나 위약금을 정할 수 있도록 한다.

항공은 일정 변경 등에 대해 당사자 간에 합의만 하면 위약금 없이 계약 내용을 변경할 수 있다. 합의가 되지 않아 계약을 해제하는 경우 위약금을 평시 대비 50%로 줄인다.

여행은 계약 해제 시 위약금을 50% 감경한다.

외식 시설 폐쇄 명령 시 위약금 안 내고 계약 해제

외식 서비스는 영유아·노인을 대상으로 한 돌잔치·회갑연 등이 많은 현실을 고려했다.

구체적으로 ▲연회시설·지역에 시설폐쇄·운영중단 등 행정명령 발령 ▲특별재난지역 선포 등으로 계약 이행을 할 수 없으면 위약금 없이 계약을 해제하도록 한다.

아울러 ▲연회시설에 집합제한·운영제한 등 행정명령 발령 ▲심각단계 발령에 따른 방역수칙 권고 등으로 외식 서비스를 받기 어려울 땐 위약금 없이 계약 내용을 바꿀 수 있게 된다. 계약 해제 시엔 위약금을 감경한다.

행사일시 연기, 최소보증인원 조정 등에 대해 당사자 간에 합의가 된 경우 위약금 없이 계약 내용을 바꿀 수 있도록 한다.

계약 내용 변경 합의가 되지 않은 경우 ▲집합제한·시설운영제한 등 행정명령이 발령되면 40% ▲감염병 위기 경보 심각 단계가 발령되면 20%의 위약금을 각각 감경한다.

공정위는 "이번 개정을 통해 대규모 감염병 때문에 생기는 소비자와 사업자 간의 위약금 분쟁이 신속히 해결되고 보다 적절한 소비자 피해 구제가 이뤄질 것으로 기대한다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr