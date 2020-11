2030 겨냥 '토스증권' 온다

증선위 증권업 본인가 상정

[아시아경제 이민지 기자] 토스증권이 빠르면 다음 달 시장에 모습을 드러낸다. 더 쉽고, 더 간편한 주식거래 서비스를 제공해 2030 젊은 세대의 증권계좌 진입 장벽을 낮추겠다는 포부다. 업계에서는 증권사 수익 기반이 브로커리지(위탁매매) 사업에서 벗어난 만큼 큰 영향은 없을 것이라면서도 향후 토스증권의 시장 공략에 촉각을 곤두세우고 있다.

11일 금융투자업계 및 금융당국에 따르면 이날 오후에 열리는 증권선물위원회에 토스증권의 증권업 본인가 안이 상정된다. 증선위서 안건이 의결되고, 다음주 열리는 금융위 정례회의를 통해 금융투자업 본인가가 나면 증권사로서 지위를 얻게 된다.

토스 증권준비법인 관계자는 "모든 준비는 끝났지만, 인가를 받은 뒤 최소 한 달 정도는 증권 유관기관과 연동작업을 마무리해야 해 빠르면 연말 정도에 시장에 서비스를 할 수 있을 것"이라며 "토스가 제공하는 모바일 주식거래 시스템(MTS)으로 새로운 주식거래 방법을 제안해 나갈 것"이라고 말했다. 토스증권은 주식, 채권 등의 거래를 중개하는 브로커리지만 한정해 서비스를 제공할 계획이다. 초기엔 국내 주식 중개에 집중하고 이후 해외주식, 펀드, 자산관리로 확장해 나갈 예정이다.

토스증권의 경쟁력을 요약하면 '어렵지 않은 주식거래'다. 현재 기존 증권사들이 제공하고 있는 MTS는 일반 개인들보다는 주식 트레이더 위주로 짜여져 있어 처음 주식 거래를 하려는 투자자의 경우 어려움을 느끼기에 십상이다. 토스는 이러한 상황에 주목해 주식을 처음 접하는 사람들도 쉽게 주식을 사고 팔 수 있는 서비스를 만들었다. 장외매수, 시장가, 호가 등 단번에 이해가 되지 않는 용어들도 쉽게 고쳤다. 토스의 '혁신성'으로 기존 증권사에서 보지 못한 MTS를 만들었다는 것이 회사 측의 설명이다.

이러한 강점을 기반으로 토스는 2030 밀레니얼 세대를 끌어들인다는 구상이다. 현재 1800만명에 가까운 토스 고객 중 2030은 절반이 넘는 1000만명 정도로 추산된다. 올해 들어 2030을 중심으로 주식투자 열풍이 불면서 증권 계좌 수는 9일 기준 3425만좌로 지난해 말 대비 400만좌 넘게 늘었다는 점을 고려했을 때 잠재적인 고객은 충분한 것으로 추정된다.

앞서 바로투자증권 인수를 통해 증권업에 진출한 카카오페이증권과도 차별점을 뒀다. 지난 2월 카카오페이증권으로 닻을 올린 카카오페이는 기존 사용자를 대상으로 증권계좌 전환 서비스를 시작하면서 250만개의 계좌를 확보한 상황이다. 현재는 펀드를 통한 자산관리에 집중하고 있어 증권 중개 서비스에 주력하는 토스증권과 차이가 있다.

업계는 토스증권의 등장이 시장에 얼마 만큼의 영향을 줄지는 지켜봐야 한다는 입장이다. 플랫폼 경쟁력과 간편해진 MTS로 신규 고객을 유치할 순 있겠지만 기존 고객들을 모으기엔 동력이 부족하다는 지적이다. 한 중소형 증권사 관계자는 "카카오페이증권 때와 마찬가지로 시장이 크게 긴장하는 모습은 아니다"며 "기존 증권사들이 무료 수수료, 해외 주식거래 수수료 인하 등 공격적인 마케팅에 나서고 있는 상황에서 지금 토스가 가진 자본력으로 장기간 공격적인 마케팅에 나서긴 어려울 것"이라고 설명했다.

자기자본으로 돈을 버는 증권업의 특성상 금융지원을 받더라도 토스증권의 확장성은 제한될 수밖에 없다는 의견도 나온다. 다른 증권사 관계자는 "MTS는 초기 제작비용과 유지ㆍ보수비용이 커 손실이 계속될 수 있다는 우려도 있다"며 "브로커리지 부문에서 증권사들이 돈 버는 것은 신용융자인데 기존 증권사들이 이자율도 낮추고 있고, 시장 상황에 따른 영향도 커 수익을 창출하는 데 한계가 있을 것"이라고 설명했다.

