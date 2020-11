11월은 ‘숲 가꾸기 기간’…산림청, 숲 가꾸기로 산림 공익가치 UP

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] “나무를 가꾸는 것은 심는 것 이상으로 중요하다. 숲 가꾸기로 잘 자란 나무가 우리나라 산림을 더 푸르고 건강하게 할 수 있도록 하겠다.” 11일 박종호 산림청장이 이 같이 말했다.

11월은 산림청이 정한 ‘숲 가꾸기 기간’이다. 숲 가꾸기 기간의 모태는 ‘육림의 날(1977년)’로 산림청은 1995년 육림의 날을 확대해 매년 11월을 ‘숲 가꾸기 기간’으로 지정했다.

특히 1998년에는 산림정책의 방향을 ‘심는 것’에서 ‘가꾸는 것’으로 전환하고 이 무렵부터 현재까지 총 410만여㏊의 산림을 가꿔왔다.

이를 통해 산림청은 산림의 경제적 가치를 높이고 산림분야 일자리 창출 및 경제 활성화, 공익적 기능 증진을 통한 국민의 삶에 질적 향상이라는 성과를 올렸다고 자부한다.

우선 그간 계속돼 온 숲 가꾸기로 국내 임목축적은 1998년 이전보다 현재 3배가량 증가했다. 실제 유엔식량농업기구(FAO) 통계에 따르면 경제협력개발기구(OECD) 37개국과 세계 주요 20개국(G20)을 대상으로 한 산림경영 평가에서 우리나라는 최근 25년간(1990년~2015년) 임목축적 증가율이 가장 높았던 것으로 확인된다.

또 숲 가꾸기 사업은 과거 국제통화기금(IMF) 위기 당시에 일자리를 대규모로 창출해 경제회복에 기여했으며 현재도 동일 사업을 통해 연간 1만1000여명의 임업 기능인 및 취약계층이 일할 수 있는 기회를 얻고 있다는 게 산림청의 설명이다.

무엇보다 숲 가꾸기는 산림의 건강성을 유지함으로써 산림이 국민에게 주는 다양한 공익적 기능을 증진하는 역할을 해왔다. 국립산림과학원이 평가한 2018년 기준 산림의 공익기능 평가액은 연간 221조원에 이른다. 산림을 통해 국민 1인당 연간 428만원의 혜택이 돌아간 셈이다.

이 같은 성과를 바탕으로 산림청은 해마다 산림청 전체 예산의 10% 이상(연평균 2200억원 안팎)을 숲 가꾸기 사업에 투입한다. 나무를 심고 가꾼 후 수확해 산림자원으로 활용하는 순환체계와 지속가능한 산림경영을 핵심으로 숲 가꾸기 사업에 투자를 계속 이어가고 있는 것이다.

산림청은 과거 산림녹화에 치중해 속성수 중심으로 심어진 나무의 세대교체를 이뤄 산림자원의 선순환 구조를 정착시켜야 한다는 점에도 무게를 더한다. 일제시대 수탈과 한국전쟁 등으로 황폐했던 산림에 푸른 옷을 입히는 데 성공했지만 현재에 이르러서는 과거 심었던 수종으로 산림자원의 경제성을 확보하기 어렵다는 인식이 저변에 깔렸다.

박 청장은 “우리나라는 1960년대~1970년대 산림녹화를 위해 리기다소나무, 아까시나무 등 녹화수종(속성수)을 중심으로 나무를 심어왔다”며 “하지만 현재는 이들 나무와 불량림을 벌채하고 낙엽송 등 경제성이 높은 수종으로 바꿔 심는 세대교체와 생육 단계별 숲 가꾸기가 중요한 시점”이라고 말했다.

그러면서 “산림청은 앞으로도 국민의 다양한 수요를 반영해 산림의 기능을 최적화하는 동시에 숲 가꾸기를 통한 가시적 성과를 내기 위해 노력할 것”이라고 강조했다.

한편 숲 가꾸기는 어린 나무를 심은 후 풀베기, 덩굴제거, 어린 나무 가꾸기, 솎아베기 등 작업을 통해 나무가 건강하게 자랄 수 있는 성장 환경을 만드는 과정이다. 올해 숲 가꾸기 기간에는 153개 기관이 동참해 전국 각지에서 숲 가꾸기를 진행할 예정이다. 숲 가꾸기 기간 동안 각 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 방역수칙을 지키면서 진행된다.

