레진, 미국·일본 등 글로벌 시장서 K웹툰 유통 채널 강화

[아시아경제 김흥순 기자] 레진엔터테인먼트는 해외 이용자들의 K웹툰 콘텐츠 경험을 확대하기 위해 영어권 최대 만화 데이터베이스 플랫폼 '아니메 플래닛(anime planet)', 일본 '메챠코믹' '코믹 시모아' '렌타' '코미코' '픽코마' 등과 파트너십을 체결했다고 11일 밝혔다.

아니메 플래닛은 2001년 서비스를 시작해 현재 월 평균 이용자 수 400만명 규모의 세계 최대 만화 영문 데이터베이스다. 포럼 리뷰 등 다양한 콘텐츠와 함께 4만5000여개의 만화 관련 에피소드(회차)를 보유하고 있다. 레진은 최근 미국 시장에서 영어웹툰(전연령 한정)의 무료 에피소드를 아니메 플래닛에 공급하기 시작했다.

일본시장에서는 현지 대표 만화플랫폼들과 직거래를 통해 레진이 일본시장에서 직접 서비스하고 있는 웹툰을 재유통하며 시장 확대에 나섰다. 레진에 따르면 현재 일본 웹 만화시장은 약 2조1500억원, 앱 만화시장은 약 8000억 규모로 알려져 있다. 레진이 서비스하는 웹툰은 현재 각 플랫폼의 해당 장르에서 좋은 반응을 얻으며 실제 거래규모도 올 1월 대비 9월 기준 10배 이상 성장했다.

이 밖에 중화권에서는 콰이칸·빌리빌리 등 현지 대표 플랫폼과, 유럽에서는 프랑스 대표 웹툰플랫폼인 델리툰과 함께 불어권 이용자 공략에 나섰다. 또 웹툰을 원작으로 한 영상화와 머천다이즈, 출판 등 웹툰 기반 콘텐츠 경험 확대를 위한 2차 지식재산(IP) 사업도 병행하고 있다.

이성업 레진엔터테인먼트 대표는 "최근 웹툰에 대한 글로벌 이용자의 관심이 지속적으로 늘고 있다"며 "원천 콘텐츠인 K웹툰에 대한 직접 투자뿐 아니라 웹툰을 기반으로 한 다양한 콘텐츠로의 확장과 해외 유통채널을 지속적으로 강화할 것"이라고 말했다.

